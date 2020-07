Alerta: pandemia do novo coronavírus pode ficar pior

A Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta segunda-feira (13), alertou que a pandemia de coronavírus pode piorar muito se os países não aderirem às precauções básicas de saúde. Os Estados Unidos e o Brasil são os países mais afetados.

Uma equipe da OMS foi à China para investigar as origens do novo coronavírus, descoberto pela primeira vez na cidade de Wuhan. Segundo a Agência Brasil, os membros da equipe ficaram em quarentena, de acordo com o procedimento padrão, antes de começar a trabalhar com cientistas chineses, disse Mike Ryan, chefe do Programa de Emergências da OMS.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom disse que a OMS ainda não recebeu uma notificação formal da saída dos EUA da organização, anunciada por Trump. O presidente norte-americano diz que a OMS se alinhou à China, onde a covid-19 foi detectada pela primeira vez, no início da crise.