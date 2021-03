Vasco segura empate com Caldense e segue na Copa do Brasil

Rafael Ribeiro/Vasco da Gama Marquinhos Gabriel, cobrando falta, marcou o gol vascaíno em Poços de Caldas

Não foi fácil, mas o Vasco da Gama passou pela primeira fase da Copa do Brasil. Em Poços de Caldas, o time carioca visitou a Caldense-MG e ficou no empate em 1 a 1, resultado que lhe favorecia prosseguir na competição. Na segunda fase, o Vasco enfrenta outro time mineiro, agora o Tombense-MG, também em jogo único. Em caso de empate, a classificação será disputada nos pênaltis.

O Jogo

No estádio Ronaldo Junqueira, não faltou emoção. O Vasco criou as melhores chances do primeiro tempo e, aos 19, Andrey quase fez um golaço ao chutar forte de fora da área. O goleiro Passarelli, do time mineiro, fez bela defesa evitando que a bola entrasse no ângulo. Aos 27, a Caldense ficou perto de abrir o placar após saída errada de Bruno Gomes, quando o atacante Amarildo roubou a bola e chutou forte para defesa do goleiro Lucão. Melhor no jogo, o Gigante da Colina abriu o placar em cobrança de falta na entrada da área, aos 33, com o meia Marquinhos Gabriel. A bola desviou em um jogador da Caldense e enganou o goleiro.

O Vasco voltou para o segundo tempo tentando controlar o jogo e, aos quatro, o time carioca perdeu a chance de ampliar o placar em jogada de MT, que cruzou para Tiago Reis cabecear forte e Passarelli fazer outra boa defesa. No rebote, Gabriel Pec, na cara do gol, chutou para fora. O susto acordou a Caldense, que passou a pressionar os visitantes com boas investidas de Belão, Jonathan e Bruno Oliveira, que conseguiu o empate, aos 36, quando chutou da entrada da área e sem chances de defesa para Lucão, do Vasco.

Com o empate, o jogo ganhou mais emoção e, dois minutos depois, o time mineiro quase virou com Lucas Silva. Aos 46, após cobrança de escanteio, Bruno Silva ficou com a sobra, chutou forte da entrada e a bola passou perto da trave de Lucão. Mesmo com a pressão dos donos da casa, o Vasco segurou o 1 a 1 e conquistou a classificação à segunda fase.