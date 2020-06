TJD mantém pena e Corumbaense segue no Campeonato Estadual

Esporte MS Advogado da Pontaporanense não teve sucesso nos argumentos para aumentar pena do Corumbaense

Nada muda no Campeonato Sul-Mato-Grossense na sua volta, mesmo que ninguém saiba se e quando isso irá acontecer. Nesta quinta-feira (4), o pleno do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) se reuniu para julgar os recursos relacionados ao caso Vandinho, lateral que defende o Corumbaense FC e estaria irregular em alguns jogos. O Tribunal manteve a pena de seis pontos ao clube pantaneiro, decisão já tomada anteriormente e quem o mantém na oitava posição e classificado para as quartas de final.

O julgamento aconteceu no Hotel Internacional, em Campo Grande, e apenas os advogados das partes estiveram presentes, sem dirigentes dos clubes envolvidos. Por quatro votos a dois, os auditores foram contrários aos recursos da SE Pontaporanense e promotoria, que pediam a perda de 16 pontos ao Corumbaense. Apenas o relator do processo, Marcelo Honório, e o Presidente do TJD, Patrick Hernandes, votaram pela pena máxima.

Os auditores Otávio Trad, Cleiry Antonio da Silva, Leonardo Ortiz e Thiago Moraies, votaram a favor da manutenção da perda de seis pontos. Estiveram ausentes mas justificaram os auditores Victor Paiva, Aurélio Tomaz e João Paulo Sales.

Essa pena máxima foi imposta ao clube em primeira instância ainda com a primeira fase em andamento, mas no julgamento pelo Pleno, essa pena foi diminuída para seis pontos logo após a conclusão da fase e com o campeonato já suspenso devido à pendemia da covid-19. Como o Corumbaense conquistou 11 pontos, terminou então com cinco, na oitava posição. A Pontaporanense, com quatro, fica em nona e rebaixada para a Série B.

Quartas

Com a definição, os confrontos para as quartas de final do Estadual são mantidos. O primeiro colocado Aquidauanense FC enfrenta o Corumbaense, primeiro jogo no Arthur Marinho e a volta no Noroeste. O EC Águia Negra joga com o Maracaju AC, ida no Estádio Loucão e volta no Ninho da Águia. A SER Chapadão faz o clássico regional com o Costa Rica EC, ida no Estádio Laertão e volta em Chapadão do Sul. O último confronto é o clássico entre Operário FC e EC Comercial, os dois jogos no Estádio Morenão, com mando de volta do Galo.