Sem sustos, Corinthians passa pelo Salgueiro e segue na Copa do Brasil

Agência Corinthians Timão deixou Salgueiro para trás e agora enfrenta a surpresa pernambucana, Retrô

O Corinthians passou sem sustos pela primeira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (17), o Timão foi ao Pernambuco e venceu o Salgueiro-PE por 3 a 0, gols de Jamerson no primeiro tempo, Ramiro e Matheus Vital no segundo.

Na segunda fase, o Corinthians terá outro time pernambucano pela frente. O adversário será o Retrô-PE que surpreendeu e eliminou o Brusque-SC, também nesta quarta, ao vencer por 1 a 0, gol de Kauê. O confronto, também em jogo único, acontece em Itaquera e, em caso de empate, termina em disputa de pênaltis.

O Jogo

O Corinthians começou o jogo em ritmo avassalador. Com um minuto de bola rolando, Fábio Santos teve a primeira chance do Timão, mas esbarrou na marcação. Na sequência, Jô também finalizou para boa defesa do goleiro Lucas Ferreira. Já na terceira tentativa do time paulista, aos três minutos, Otero cobrou escanteio, Jô fez o desvio e Jemerson apareceu para abrir a contagem no Cornélio de Barros.

Depois do gol, os visitantes tiraram o pé do acelerador e o Salgueiro passou a ter maior controle da posse de bola. Tentando o empate, o time da casa levou perigo em finalizações de Moreilândia, aos 22, e Ranieri, aos 23, mas ambos pararam nas mãos de Cássio. De volta ao ataque, o Corinthians tentou o segundo com Gil e Mateus Vital. Enquanto o Carcará assustou após levantamento de Thomas Anderson, aos 47.

Já no segundo tempo, o Timão voltou a marcar com Ramiro, aos 11 minutos. O camisa 8 aproveitou uma sobra dentro da área, depois de cruzamento de Fagner, e soltou o pé para fazer 2 a 0. Do outro lado, o Salgueiro teve boa chance, aos 20 minutos, mas antes que Cássio Ortega pudesse aproveitar passe de Sinho, Fagner apareceu para travar a finalização. No minuto seguinte, foi a vez de Gabriel Pereira levar os visitantes ao ataque.

E, já aos 29, a equipe pernambucana arriscou com Daniel Passira, que viu Cássio salvar mais uma. Nos instantes finais do duelo, o Corinthians colocou uma bola na trave com Camacho e ainda buscou o terceiro em bela jogada de Mateus Vital. O meia deixou a marcação para trás e bateu no cantinho para fechar a conta, aos 48 minutos, fazendo 3 a 0.