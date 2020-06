Seguindo protocolos, times paulistas iniciam retomada das atividades

Rubens Chiri/São Paulo FC) CT do São Paulo passou por higienização antes de receber os profissionais do futebol

Os clubes que disputam o Campeonato Paulista retornaram aos treinos na última semana. Para isso, o Governo do Estado de São Paulo atendeu ao pedido de clubes e Federação Paulista de Futebol (FPF), mediante apresentação do Protocolo de Retomada, e autorizou a reapresentação dos atletas para testes clínicos, físicos e fisiológicos entre os dias 22 de 30 de junho. Antes do início da readaptação, os profissionais passam pelos testes de Covid-19. Todos os ambientes devem estar devidamente preparados e higienizados, com obrigatório uso de EPI’s.

Entre as 16 equipes que disputam a competição, 13 reiniciaram as atividades, com avaliações físicas e clínicas. Os últimos foram Água Santa e Ponte Preta, que programaram a reapresentação para esse fim de semana e o Santo André que deve ter o retorno dos atletas e, consequentemente, dos exames para Covid-19, físicos e clínicos, somente na terça-feira (30).

Grandes

Entre os principais clubes, os trabalhos começaram. Além dos testes, o Corinthians também já colocou em prática as avaliações físicas. "Essa volta ajudou bastante para adiantar algumas avaliações dos atletas. Hoje fizemos avaliação aeróbia para ver qual condição atual dos atletas e também analisar em relação ao aeróbio que fizeram durante o período da quarentena para ter esse ganho. Nos próximos dias teremos mais avaliações de outras variáveis físicas", disse o fisiologista Fedato Filho ao site oficial do clube.

Agência Palmeiras Jogadores e profissionais do Palmeiras passaram pelos testes que o protocolo exige

Após fazer novos testes para Covid-19 na última terça (23) no sistema drive thru, o Palmeiras iniciou as avaliações físicas utilizando os três campos disponíveis na Academia de Futebol para manter o distanciamento entre os atletas. “O protocolo foi seguido à risca de acordo com o que foi recomendado pela secretaria de saúde e pelas literaturas internacionais. Os atletas mantiveram distanciamento de 20 metros, utilização de máscaras antes e depois dos treinos e higienização pessoal constante. Manteremos esse protocolo enquanto perdurarem as medidas de prevenção”, explica o coordenador científico do clube, Daniel Gonçalves.

O Santos fez a descontaminação do CT Rei Pelé e iniciou as avaliações físicas na terça. “Na academia foi feita uma composição corporal com o departamento de fisiologia do clube, enquanto no campo foram realizados testes e avaliações físicas. Até a próxima sexta-feira nós iremos fazer avaliações isocinéticas e cardiológicas de todos, além da sorologia para saber se teve alguma alteração em relação aos testes realizados na semana passada”, afirmou Ricardo Galotti, médico do Santos.

Também na terça, o São Paulo fez novos testes e iniciou as avaliações físicas. “Preparamos o CT para receber os atletas cumprindo todas as obrigatoriedades do protocolo. Tentamos manter os atletas distanciados para que se encontrassem muito pouco e que soubessem exatamente para onde ir desde o momento em que chegassem. E isso funcionou da maneira que a gente esperava”, explicou o médico e fisiologista do clube Luis Fernando de Barros.

Paulistão

O Campeonato Paulista foi suspenso faltando duas rodadas para terminar a primeira fase. Depois acontecem as fases de quartas de final e semifinal, com definição em jogo único. A decisão será em confronto de ida e volta. Portanto, a competição precisa de seis datas para ser concluída.