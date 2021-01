Santos busca lugar na final da Libertadores contra o Boca Juniors

Twitter Oficial/Santos FC Principal jogador do Santos na temporada, atacante Marinho é nome confirmado contra o Boca

O Santos entra em ação nesta quarta-feira (13) para encarar o Boca Juniors-ARG pela fase semifinal da Copa Libertadores. A bola rola na Vila Belmiro às 18h15 (MS). Após empate sem gols na Argentina no jogo de ida, o vencedor avança para decisão. Novo empate em 0 a 0 a disputa vai para os pênaltis e no caso de empates com gols, a vaga é argentina. Quem avançar enfrenta o Palmeiras em jogo único pelo título no dia 30 de janeiro, no Estádio do Maracanã.

Se confirmar a vaga, o Peixe interromperá um hiato de quase uma década sem figurar na decisão da Libertadores – a última final do Alvinegro foi em 2011, quando se sagrou campeão. Entretanto, do outro lado está um dos rivais mais cascudos da competição. Com seis títulos, o Boca Juniors conta com a vantagem de se classificar em caso de empate com gols.

O Santos, por sua vez, vai em busca do tetracampeonato da Libertadores. Para manter esse sonho vivo, a equipe conta com Marinho, um dos principais destaques do futebol brasileiro na temporada. O craque da Vila, inclusive, foi eleito o craque da partida pela Conmebol no jogo de ida, em La Bombonera.

Final brasileira

Um triunfo santista nesta quarta-feira acarretaria em uma final brasileira, já que na outra chave o Palmeiras eliminou o River Plate e se garantiu na decisão. Esta façanha só ocorreu duas vezes na história da Libertadores até então, quando o São Paulo mediu forças com o Athletico-PR e com o Internacional, em 2005 e 2006, respectivamente.