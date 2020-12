Santa Cruz, Paysandu, Londrina e Brusque estão na próxima fase da Série C

Paulo Paiva/AGIF/CBF Santa Cruz e Ferroviário fizeram jogaço de seis gols pela Série C

Fim de primeira fase na Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (5) aconteceu a 18ª e última rodada com a definição de classificados para segunda fase nos dois grupos e, consequentemente, dos rebaixados para a Série D em 2021. Pelo Grupo B, Ypiranga-RS, Ituano-SP, Londrina-PR e Brusque-SC asseguraram suas vagas na segunda fase e se juntaram a Santa Cruz-PE, Remo-PA, Vila Nova-GO e Paysandu-PA, que já haviam garantido a qualificação anteriormente pelo Grupo A.

Na parte de baixo da tabela, Treze-PB e São Bento-SP tiveram o rebaixamento para a Série D confirmado e se somam a Imperatriz-MA e Boa Esporte-MG.

Última rodada

Nos jogos deste sábado, pelo Grupo A, o clássico Remo e Paysandu terminou sem gols, melhor para o primeiro que ficou na segunda posição com 31 pontos, deixando o Papão em quarto, com 29. O Vila Nova venceu o Jacuipense-BA 1 a 0 e terminou em terceiro, também com 31 pontos. O líder e já classificado Santa Cruz ficou no 3 a 3 com o Ferroviário-CE e somou 37 pontos. Botafogo-PB e Treze fizeram clássico contra a degola e o empate em 1 a 1 foi pior para o Galo da Borborema que amargou o rebaixamento.

No Grupo A, briga por classificação para cinco times e quatro vagas. O Ypiranga fez 3 a 1 no São José-RS e conquistou a primeira posição com 31 pontos. A segunda posição ficou com o Ituano ao vencer, fora de casa, o São Bento por 3 a 0 e rebaixar o time de Sorocaba. O Londrina foi terceiro ao empatar com o Volta Redonda-RJ em 2 a 2 e somar 29 pontos, mesma pontuação do Brusque, quarto colocado, que empatou com o Criciúma-SC em 2 a 2.

Próxima Fase

A definição dos times que sobem para a Série B acontece com os classificados divididos em dois grupos de quatro clubes cada. Jogam todos contra todos em turno e returno e os dois melhores de cada lado avançam para semifinal e, consequentemente, garantem o acesso.

O Grupo C será composto por Santa Cruz, Ituano, Vila Nova e Brusque. Por sua vez, Ypiranga, Remo, Londrina e Paysandu compõem o Grupo D.