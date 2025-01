Santa Cruz e ABC decepcionam na Eliminatórias da Copa do Nordeste

Viviane Freitas

ReproduçãoSanta Cruz Santa Cruz é eliminado diante da sua grande torcida na primeira fase da Copa do Nordeste 2025

A bola rolou oficialmente no futebol Brasileiro nesta nova temporada. A Copa do Nordeste começou neste sábado (4), com os jogos únicos da primeira fase eliminatória da Competição.

Os clubes, Botafogo-PB, Ferroviário-CE, ASA-AL, CSA-AL, Juazeirense-BA, Treze-PB, Maracanã-CE e Moto Club-MA são os classificados para a segunda fase das Eliminatórias da Copa do Nordeste. Os oito clubes venceram neste sábado (4) os seus confrontos na abertura do torneio classificatório.

Dois grandes clubes decepcionaram seus torcedores jogando em casa, o ABC de Natal e o tradicional Santa Cruz foram eliminados jogando diante de seus torcedores, conforme divulgou o site da Confederação Brasileiro de Futebol. Outra decepção, foi a negativa da direção da CBF proibir os torcedores de acompanhar os jogos na Tv, ao proibir o Grupo Globo realizar as transmissões pelo seu canal da PREMIERE.

Confira os resultados da Eliminatória da Copa do Nordeste

Jogando no Frasqueirão, em Natal, o Maracanã surpreendeu o ABC e garantiu a vaga na próxima fase ao vencer nos pênaltis por 5 a 4 após um empate sem gols no tempo regulamentar. Já o Treze da Paraiba derrotou o Santa Cruz por 2 a 1 e acabou com a festa dos cerca de 20 mil torcedores pernambucanos no estádio Arruda.

O Moto Club também surpreendeu o Retrô, e conquistou uma vitória nos pênaltis por 6 a 5 na Arena Pernambuco. Durante o tempo normal, as equipes empataram em 1 a 1 com gols de Mascote para a Fênix e Danilo Pires para o Papão.

O CSA não deu chance a zebra e venceu o Barcelona de Ilhéus por 1 a 0, no Rei Pelé, em Maceió. Outro visitante que saiu com a vaga foi o ASA-AL, que derrotou o Sergipe por 2 a 0, no Batistão. Ainda na tarde desta sábado, o Juazeirense-BA obteve a vaga nos pênaltis após empatar no tempo normal com o Fluminense-PI por 3 a 3.

Às 19h30 a bola voltou a rolar para os últimos quatro confrontos da primeira fase. Em um jogo disputado, o volante Igor Maduro marcou para o Botafogo-PB sair com a vitória por 1 a 0 sobre o Maranhão em casa, no Almeidão. Outra equipe que garantiu a classificação dentro de casa foi o Ferroviário. Após um empate no tempo regulamentar, o Tubarão da Barra derrotou o Santa Cruz-RN por 7 a 6 na disputa de pênaltis no Estádio Presidente Vargas, no Ceará.

A fase preliminar da Copa do Nordeste é disputada em formato mata-mata. As oito equipes vencedoras avançaram para a próxima etapa, que será na quarta-feira (8). Os quatro times vitoriosos nesta segunda fase garantem vaga na fase de grupos da competição, prevista para começar no dia 22 de janeiro.

Fase de grupos da Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste é a maior competição regional do país, que anima as torcidas de forma única e promove confrontos emocionantes. Na fase de grupos, 12 equipes já estão garantidas. São elas: Altos, América-RN, Ceará, Confiança, CRB, Sousa, Sport, Vitória, Sampaio Corrêa, Bahia, Fortaleza e Náutico.