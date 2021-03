Santa Cruz bate Fortaleza na primeira vitória na Copa do Nordeste

Kely Pereira/AGIF/CBF Santa Cruz surpreendeu o Fortaleza no Castelão

A Copa do Nordeste está na sua quinta rodada e, enfim, o Santa Cruz-PE venceu a primeira partida. A Cobra Coral visitou o Fortaleza-CE e venceu por 1 a 0, guardando os primeiros pontos. Em Maceió, o CSA-AL assumiu a liderança do Grupo B ao bater o Bahia-BA por 2 a 0.

Agora com nove pontos, o Azulão chegou ao topo do Grupo B, que também tem o Fortaleza na terceira posição, com oito. Pelo Grupo A, o Bahia lidera com sete pontos, enquanto o Santinha é o lanterna, com três. As posições ainda podem mudar até o complemento da rodada.

Maceió

No Rei Pelé, o CSA fez valer o mando de campo e controlou as ações diante do Bahia no primeiro tempo da partida. Sem dar espaços para o visitante e sabendo aproveitar as falhas adversárias, o Azulão balançou as redes duas vezes na etapa inicial. Aos 28 minutos, Cristovam mandou na área, Douglas espalmou para frente, e Dellatorre só empurrou para o fundo das redes. Logo depois, aos 35, Dellatorre ganhou dentro da área e levantou para Marco Túlio, que chutou rasteiro para fazer 2 a 0.

Os times voltaram calmos para o segundo tempo, sem mostrar muita ofensividade. O Bahia, um pouco superior, teve pênalti a seu favor na marca dos 27 minutos. Rodriguinho cobrou com força e acertou o travessão. No rebote, Nino Paraíba mandou na área, e Gilberto foi atrapalhado pela zaga adversária antes de chutar para fora. Aos 40, Rodriguinho cabeceou no meio do gol e viu Thiago Rodrigues fazer a defesa. Em vantagem, o CSA segurou a pressão tricolor até o apito final e garantiu a vitória na partida.

Fortaleza

Com objetivos distintos na tabela da competição, Fortaleza e Santa Cruz fizeram um primeiro tempo sem muita emoção na Arena Castelão. Buscando a vitória de olho na liderança do Grupo B, o Leão teve a posse de bola, mas só criou uma boa chance de abrir o placar. Aos nove minutos, Pikachu cruzou pela esquerda para Luiz Henrique, que viu Jordan espalmar. O Santinha, que perdeu os quatro primeiros jogos da Copa do Nordeste, apostou em contra-ataques, mas sem conseguir levar perigo ao time cearense.

Na volta do intervalo, o Fortaleza começou pressionando e quase marcou com Luiz Henrique, que cabeceou com perigo no cantinho e obrigou Jordan a fazer boa defesa. Depois, o Santa Cruz passou a se lançar mais ao ataque e abriu o placar aos 23 minutos. Chiquinho cobrou escanteio, e Júnior Sergipano cabeceou sem chances para Felipe Alves: 1 a 0. Logo depois, o goleiro do Leão evitou o segundo dos visitantes ao segurar cabeçada de Matheus Vargas. Até o apito final, a partida ficou mais equilibrada e o placar não foi mais alterado.