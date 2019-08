Rodolfo surpreende e volta aos treinos no Costa Rica

Luiz Felipe/CREC Rodolfo se machucou na classificação do CREC em Sinop e voltou aos treinos nesta quarta

O Costa Rica EC enfrenta o Cuiabá-MT pelas quartas de final da Copa Verde e pode ter ganho um reforço considerável na partida de ida, em casa. Afastado dos treinos desde a classificação para as quartas de final, ao sofrer uma contusão muscular na vitória sobre o Sinop-MT, Rodolfo voltou aos treinos nesta quarta-feira (28). A presença do goleiro na partida de ida, dia 4 de setembro, às 20h, no Estádio Laertão, porém, ainda é dúvida. Renan, que entrou em seu lugar, pode seguir como titular.

Rodolfo saiu ainda no primeiro tempo da partida em Sinop. “Foi realmente uma lesão que eu nunca tinha sentido na minha carreira. Estamos fazendo tratamento e espero que esteja pronto para os jogos”, disse, no dia seguinte ao jogo. Nos exames, foi constatada uma lesão de grau 3 que, à princípio, o tiraria pelo menos do primeiro jogo.

A aposta de que Rodolfo não se recuperaria para o jogo de ida está na contratação de mais um jogador para a posição. Eduardo, que já passou pelo clube em temporadas anteriores, já treina com o elenco e em condições legais de ser escalado se necessário. “Nós tínhamos apenas Rodolfo e Renan no elenco para a Copa Verde e tivemos que buscar mais um jogador para a posição”, explicou o técnico Mário Tilico.

Treinando

A recuperação de Rodolfo, porém, foi mais rápida do que o esperado e o goleiro voltou aos treinos nesta quarta. Segundo ele, o trabalho será feito para que esteja em campo já no primeiro jogo. “Treinei normalmente com bola hoje [quarta-feira], sem limitações. Fiz todo o trabalho com os demais goleiros”, disse. Sobre estar em condições de jogo para enfrentar o Cuiabá, o goleiro mostrou otimismo. “Jogo até amarrado. É o jogo de nossas vidas”, definiu.

Nas demais posições, o técnico Mário Tilico não deve ter nenhum problema. Ausente na partida em Sinop por estar suspenso, o volante Diogo está à disposição e deve retornar ao time titular na vaga de Baiano.