Red Bull Bragantino vence São Paulo e freia arrancada do líder

Twitter Oficial/Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino segue em recuperação com vitória em casa sobre o líder

O líder São Paulo sofreu a segunda derrota em quatro jogos nesta 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi à Bragança Paulista nesta quarta-feira (6) e deu de cara com um inspirado Red Bull Bragantino-SP que, no primeiro tempo, marcou todos os gols da vitória por 4 a 2. Claudinho, Raul, Fabrício Bruno e Artur fizeram os gols do time da casa; Tchê Tchê (que foi expulso na etapa final) e Carneiro descontaram para o Tricolor.

Com o resultado positivo, o Bragantino chegou a 34 pontos - seis acima da zona de rebaixamento - e subiu para o 12º lugar. O São Paulo segue na ponta, com 56 em situação confortável em relação à Atlético-MG e Flamengo, ambos com 49, mas com um jogo a menos que o primeiro colocado.

O jogo

Um primeiro tempo frenético no Estádio Nabi Abi Chedid. Logo aos três minutos, o Bragantino abriu o placar após erro de passe do São Paulo - uma tônica do jogo. A bola sobrou para Claudinho, que bateu no canto e fez 1 a 0. Aos 13, o Massa Bruta ampliou em arrancada de Raul, que invadiu a área e tocou na saída do goleiro. O Tricolor diminuiu dois minutos depois, Tchê Tchê recebeu de Daniel Alves e mandou para a meta vazia. No entanto, os donos da casa responderam rápido e fizeram outro gol aos 18. Em cobrança de falta, Fabrício Bruno subiu mais que todo mundo e testou firme para anotar o terceiro.

O Bragantino seguiu na toda e perdeu três boas chances em sequência, com Ricardo Ryller, Artur e Cuello. Por outro lado, o São Paulo também fez suas investidas e até marcou novamente, mas a arbitragem pegou impedimento de Vitor Bueno, que passou para Brenner balançar o barbante. Inspirado, o Massa Bruta chegou ao quarto gol aos 44 minutos. Em mais uma roubada de bola no ataque, Artur recebeu entre a zaga Tricolor e tocou na saída de Tiago Volpi.

O domínio dos donos da casa persistiu na etapa final. Aos sete minutos, Tiago Volpi fez bela defesa em chute de Claudinho. Aos 12, foi a vez do goleiro fechar o ângulo de Artur e evitar um placar maior. Porém, as chances de reação do São Paulo foram diluídas ainda mais aos 15, quando Tchê Tchê levou o cartão vermelho direto por cotovelada em Cuello. A pressão continuou e o arqueiro do Tricolor salvou o time duas vezes seguidas, em finalizações de Cuello e Edimar aos 22 minutos. Aos 36, Hurtado carimbou a trave. No último lance, os visitantes balançaram a rede com Carneiro em cobrança de escanteio, mas o gol só foi suficiente para evitar a goleada, mas não a derrota por 4 a 2.