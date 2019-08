Pia Sundhage elogia time e torcida na estreia pela Seleção

Mauro Horita/CBF Após a vitória sobre a Argentina, a técnica sueca foi a mais procurada pelos torcedores

A estréia da técnica Pia Sundhage na Seleção Feminina foi com goleada sobre a Argentina por 5 a 0, garantindo lugar na decisão do Torneio Uber Internacional, que acontece em São Paulo. O título será disputado com o Chile, neste domingo (1), às 12h30 (MS), no Estádio do Pacaembu. A sueca, dona de diversos títulos no comando das seleções da Suécia e dos Estados Unidos, aprovou o desempenho e o apoio do torcedor.

Durante a partida, a técnica se mostrou inquieta, buscando a todo tempo corrigir pequenos erros e aperfeiçoar a atuação do Brasil. Após a vitória, ela se disse "sortuda" pela goleada. “É sempre único fazer algo pela primeira vez. Treinei o Brasil pela primeira vez, então é claro que foi especial. Marcar cinco gols diante de um grande e barulhento público foi ótimo. Esse 5 a 0 é algo que sempre me lembrarei. Sou sortuda de ter vencido a Argentina”, disse.

Enquanto ainda se adapta à nova língua, ao seu novo time, às novas atletas que tem sob seu comando, Pia tenta se comunicar com as atletas em campo com gestos e se diz feliz com o entendimento inicial. “Tem sido recompensador trabalhar com as jogadoras. É um desafio, mas estou empolgada. É difícil lidar com o português, mas em campo eu corro, aponto e elas entendem onde quero chegar. Elas fizeram um ótimo jogo em um campo fantástico”, elogiou.