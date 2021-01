Paysandu segura Londrina e segue na zona de acesso da Série C

Gustavo Oliveira/Londrina EC Resultado igual foi melhor para o Paysandu faltando duas rodadas para definir Grupo D

Nada de gols na partida que fechou a quarta rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Londrina-PR e Paysandu-PA não saíram do 0 a 0 no Estádio do Café e o resultado manteve todos os times do Grupo D com chances de acesso. Remo-PA e Paysandu lideram com sete pontos, seguidos pelo Londrina com cinco e o Ypiranga-RS, lanterna, com três. Faltando duas rodadas, os dois primeiros avançam para semifinais e, consequentemente, garantem lugar na Série B.

O jogo

O Paysandu teve as melhores chances na etapa inicial. Na primeira, aos 16 minutos, Juninho fez lançamento e Nicolas desviou de cabeça. A bola passou tirando tinta da trave do Londrina. Logo na sequência, aos 19, Perema disputou no alto bola alçada na área e desviou de cabeça, à direita do gol de Dalton. A melhor oportunidade do Londrina na etapa inicial foi aos 29, quando Adenilson arriscou de fora da área e quase colocou o Tubarão em vantagem.

As emoções na segunda etapa ficaram todas para a parte final. Antes, aos 29, Carlos Henrique apareceu livre na área e chutou. Mas o goleiro do Papão espalmou para fora. Mais tarde, na marca dos 50 minutos, Adenilson tentou surpreender em cobrança de falta na linha de fundo e mandou direto para o gol. Paulo Ricardo salvou o Papão no último lance do jogo e segurou o empate.