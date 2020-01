Palmeiras vence New York City e conquista Florida Cup

Agência Palmeiras Willian entrou no segundo tempo e marcou o gol da virada palmeirense que valeu o título na Florida Cup

O Palmeiras começou a temporada 2020 comemorando título. Neste sábado (18), em rodada dupla na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, o Palmeiras venceu o New York City-USA por 2 a 1 e se sagrou campeão da Florida Cup. A taça veio após o Corinthians perder para o Atletico Nacional-COL, também por 2 a 1, no jogo seguinte. Foi a primeira vez que o Verdão disputou o torneio amistoso que serve de pré-temporada para os clubes brasileiros.

Com os resultados, o Verdão somou cinco pontos na competição, pois havia vencido o Atletico Nacional-COL nos pênaltis na estreia (triunfo nos penais dava um ponto a mais ao vencedor). Já o Corinthians, que havia batido o NY City na primeira rodada, ficou com três, atrás dos colombianos do Nacional, que terminaram com quatro.

Esta foi a sexta edição do Torneio da Flórida e a quarta vez em que um brasileiro foi campeão. O Palmeiras se junta a Atlético-MG (2016), São Paulo (2017), Flamengo (2019), Colônia-ALE (2015) e Atlético Nacional-COL (2018) como vencedores da disputa.

Jogos

Na partida de abertura da rodada final, o Palmeiras precisou virar o placar para conquistar os três pontos. O time americano saiu na frente no último lance do primeiro tempo, já nos acréscimos. Pela direita, Jasson cruzou e De Rosário se antecipou a Felipe Melo para cabecear sem chances para Weverton.

Os gols verdes vieram depois do intervalo. Aos 11 minutos, em jogada pela esquerda, Lucas Lima cruzou por baixou para Willian na área. O atacante tentou o desvio mas, marcado, não tocou na bola, o que atrapalhou o goleiro adversário e a bola morreu na rede. A virada aconteceu aos 27 minutos graças a insistência de Zé Rafael. O meia apertou a marcação e ganhou a bola na saída. Na área, tocou de cabeça para Willian dominar e bater para gol, fazendo 2 a 1, placar do jogo.

Derrota do rival

No jogo de fundo, o Corinthians enfrentou o Atlético Nacional-COL e uma vitória no tempo normal ou empate com gols e vitória nos pênaltis daria o título ao Alvinegro. A conquista até ficou mais perto com gol de Ramiro aos seis minutos e poderia ter a vantagem aumentada se Boselli não tivesse desperdiçado um pênalti aos 26. Mas aos 43 Fernando Torres, de cabeça, deixou o placar igual. Na etapa final, aos 37, Sebastián Gómez marcou o gol que definiu o título a favor do Palmeiras.