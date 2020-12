Palmeiras sofre, segura pressão do Libertad e volta com empate

Agência Palmeiras Libertad não deu espaços para o Palmeiras e desperdiçou chances de vencer o jogo de ida

O Palmeiras não repetiu as últimas atuações, sofreu, o Libertad-PAR acertou duas bolas na trave de Weverton, a segunda no último lance do jogo, mas conseguiu voltar com um empate de Assunção. Os dois times abriram a rodada de ida das quartas de final da Copa Libertadores e ficaram no 1 a 1. Gustavo Gómez fez valer a “lei do ex” e marcou para o Verdão no primeiro tempo e Espinoza, aproveitando uma falha do goleiro palmeirense, igualou no segundo.

Os dois times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (15), no Estádio Allianz Parque, em São Paulo, e o vencedor se classifica. Com o saldo qualificado, o Palmeiras começa a partida classificado com o 0 a 0. Novo empate em 1 a 1 a disputa termina nos pênaltis e igualdade com dois ou mais gols favorece o time paraguaio.

O Jogo

O Palmeiras começou a partida esbarrando na marcação do Libertad, o que provocou erros de passes no meio. Em um lance assim, logo aos quatro minutos, Zé Rafael deixou a bola limpa para Bareiro e o meia arriscou de fora da área, obrigando Weverton a fazer grande defesa. Aos 13 minutos, Espinoza chutou de fora da área e a bola passou ao lado do gol. Pouco depois, o gol quase saiu. Óscar Cardozo recebeu próximo à área e teve liberdade para deixar Bareiro livre na área, mas o chute carimbou a trave palmeirense.

Como o Libertad desperdiçava suas chances, o Palmeiras, na primeira, conseguiu marcar. Aos 39 minutos, Gustavo Scarpa cobrou escanteio pela esquerda e Gustavo Gómez, ex-jogador do clube paraguaio, acertou cabeceio certeiro, abrindo o placar no Defensores Del Chaco. Nos acréscimos o Verdão quase ampliou em cobrança de falta de Scarpa, Martín Silva defendeu e Rony não conseguiu aproveitar o rebote.

No segundo tempo, o Palmeiras seguiu sem conseguir encaixar o jogo e o Libertad chegou ao empate aos 15 minutos. Bareira cruzou pela direita, Weverton perdeu o tempo na saída do gol e Espinoza ganhou do goleiro e, de cabeça, marcou o gol paraguaio. O Palmeiras até melhorou após sofrer a igualdade e teve uma excelente oportunidade de marcar com Danilo, mas Martín Silva fez excelente defesa.

Nos minutos finais, Gabriel Menino soltou a bomba de longe, mas o goleiro mandou para escanteio. Minutos depois, Lucas Lima cobrou falta e novamente Martín Silva salvou. No último minuto, Lucas Lima foi expulso após levar o segundo amarelo e o Libertad teve a chance da vitória no último lance. Em cobrança de falta frontal próxima à área, Espinoza cobrou no canto de Weverton, mas a bola acertou a trave.