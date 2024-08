Operário vence Ponte Preta em Campinas e interrompe sequência de tropeços

Rogério Vidmantas

Capital News



Marcos Ribolli/Ponte Press Partida no Moisés Lucarelli teve poucas chances para os dois lados, mas o Fantasma aproveitou a melhor para marcar

A 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começou nesta sexta-feira (23) com uma partida e vitória paranaense fora de casa. Em Campinas, Ponte Preta-SP e Operário-PR fizeram duelo alvinegro por disputa direta por posição e o Fantasma se deu melhor, placar de 1 a 0, gol de Daniel Lima.

Com o resultado, o Operário interrompe sequência de três derrotas seguidas e chega aos 32 pontos, na décima posição. Já a Ponte tem o quarto jogo sem vencer, e fica na 13ª posição, com 28 pontos.

Gol

No Estádio Moisés Lucarelli, a primeira grande chance da partida aconteceu logo nos primeiros minutos a favor do Operário. Após belo lançamento de Jacy, Vinicius Mingotti avançou até a grande área, na cara do goleiro, mas chutou para fora. A partir daí, o jogo ficou bastante truncado no meio-campo, com os dois times abusando dos lançamentos, mas sem grandes chances de gol.

O cenário pouco mudou na volta para o segundo tempo. Apesar de boa movimentação no meio-campo, poucas chances foram criadas. Até que aos 28 minutos, o Operário fez o gol da vitória. Pedro Lucas deu belo passe em profundidade para Daniel Lima invadir a área e chutar no alto para marcar. Os dois jogadores haviam acabado de entrar. Logo depois, a Ponte Preta levou perigo quando Jeh recebeu pela esquerda e bateu forte, mas Rafael Santos conseguiu espalmar para escanteio. No final, o time tentou alçar a bola na área, incluindo em lances de falta, mas não conseguiu evitar a derrota.