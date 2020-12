Neste sábado Haras da Capital sedia prova de três tambores

Divulgação/COTTMS Ao derrubar um tambor, o competidor é penalizado com o acréscimo de cinco segundos

Neste sábado (18) o Governo do Estado apoia, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), a 1ª Prova COTTMS de Três Tambores. A competição, organizada pela Comissão Organizadora dos Três Tambores de Mato Grosso do Sul (COTTMS).

Participarão do evento aproximadamente 150 competidores/as de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. De acordo com a organização, o esporte tem presença predominantemente feminina, cerca de 90% do público nas competições. As disputas serão divididas em sete categorias: test horse, mirim, infantil, tira-teima, jovem, feminino e mala-de-louco.

A modalidade consiste em uma prova no qual o conjunto (cavalo-cavaleiro ou cavalo-amazona) precisa contornar três tambores, dispostos triangularmente em uma arena, no menor tempo possível. Assim que o focinho de um cavalo/égua cruza a linha de partida, um dispositivo eletrônico, por meio de sensor, inicia a contagem do tempo.

Conforme as regras oficiais, estruturadas pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM), o primeiro tambor tem de ser contornado com um giro de 360°, da esquerda para a direita. Os dois últimos tambores também deverão ser contornados totalmente, entretanto, da direita para a esquerda. Somente após ter contornado os três tambores, o participante deverá se dirigir para a linha de chegada.

Por conta da Covid-19, a COTTMS aplicará medidas de biossegurança rígidas. As provas serão desenvolvidas obedecendo a um distanciamento. A utilização de máscara será obrigatória durante todo o evento, desde a chegada, permanência, antes e após as atividades. Cada cavaleiro/amazona deverá levar sua própria água em garrafas individuais.

Segundo os organizadores, a competição não será aberta ao público e só poderão entrar atletas, proprietários de animais, treinadores, veterinários e demais membros de estafe, que terão temperatura corporal aferida na entrada. Não haverá cerimônia de pódio, a fim de evitar o contato entre cavaleiros e amazonas. A premiação será individual. O evento está programado para iniciar ás 9 horas, no Haras Nevada, em Campo Grande.