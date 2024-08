Maringá vence Inter de Limeira fora e fica a um empate da Série C

Rogério Vidmantas

Bruno Araújo/Maringá FC Maringá abriu vantagem no começo do jogo e manteve o resultado até o fim

O Maringá-PR está a um empate da Série C do Campeonato Brasileiro. O time paranaense abriu a rodada de ida das quartas de final da Série D com vitória sobre a Inter de Limeira-SP, fora de casa, por 1 a 0. O gol do jogo no Estádio Major Levy Sobrinho foi marcado aos 13 minutos do primeiro tempo. Robertinho recebeu bola enfiada pelo meio da zaga e bateu na saída do goleiro.

Os dois times que foram adversários do Costa Rica na primeira fase volta a se enfrentar no próximo domingo (1), no Estádio Willie Davids. O Maringá precisa de um empate para garantir o acesso à terceira divisão nacional, enquanto a Inter precisa obrigatoriamente da vitória. Se devolver a diferença de um gol, por qualquer placar, leva a disputa para os pênaltis.

