Maracaju surpreende Corumbaense na estreia do Campeonato Estadual

Reprodução TV Morena Alexandre, livre na área, chuta para fazer o gol da vitória do Maracaju

Teve vitória inédita na sequência da primeira rodada do Campeonato Estadual. Neste domingo (26), na única partida do dia, o Maracaju AC visitou e surpreendeu o Corumbaense, vencendo por 1 a 0, gol do zagueiro Alexandre ainda no primeiro tempo. A vitória veio também pelas mãos do goleiro Cícero, que defendeu um pênalti. Em cinco jogos, essa foi a primeira vitória do MAC no confronto. A partida foi acompanhada por 1.780 torcedores, com renda de R$ 24.500,00.

O jogo

A partida no Estádio Arthur Marinho teve as maiores emoções ainda no primeiro tempo. Aos 12 minutos, Caio Henrique cobrou falta na área e o goleiro Gelson jogou a bola para fora antes da chegada dos atacantes. A cobrança do escanteio de Maycon, depois da zaga tentar e não conseguir afastar, sobrou para o zagueiro Alexandre, livre próximo à marca de pênalti, bater firme e abrir o placar.

A chance do empate do Corumbaense veio depois de muito pressionar. Aos 38 minutos, o lateral Robinho invadiu a área e foi derrubado por Lucas na disputa de bola. A árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos marcou pênalti e o atacante Jeferson Tanque foi o responsável pelo lance. Na cobrança, porém, aos 40 minutos, brilhou o veterano goleiro Cícero, campeão pelo Águia Negra em 2007 e 2012. A bola veio forte no canto esquerdo, mas o goleiro, preciso, desviou para escanteio.

No segundo tempo, o Corumbaense tentou no abafa o empate, mas o MAC se segurou. As melhores chances foram aos 25 minutos, com Tanque cabeceando com perigo, mas para fora e aos 41, agora com Robinho que aproveitou sobra da defesa e bateu para gol, parando em Cícero. No fim, vitória do Maracaju por 1 a 0 e, como não podia ser diferente, reclamação da torcida local na estreia.

Após os dois jogos realizados, o Águia Negra, que venceu a SE Pontaporanense por 2 a 0, e o MAC lideram com três pontos. Os dois times voltam a campo no dia 5 de fevereiro. O Corumbaense joga contra o Cena, possivelmente no Estádio Andradão, que aguarda liberação do MPE. No Estádio Morenão, o MAC joga contra o Comercial.