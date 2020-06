Jô assina até 2023 e comemora retorno ao Corinthians

Agência Corinthians Jô retorna ao Corinthians após duas temporadas no futebol do Japão

Após ser anunciado oficialmente pelo Corinthians, na última quarta-feira (17), o atacante Jô, de 33 anos, usou as redes sociais para manifestar sua satisfação em voltar para o clube que o revelou. Em vídeo, o novo reforço corintiano deu seu recado à torcida.

“É um prazer imenso voltar a vestir a camisa do Corinthians, da qual eu tenho um amor, gratidão e respeito muito grande. E é claro, voltar para minha casa junto com esse bando de loucos. Muito obrigado e vai Corinthians!”, disse o atacante.

Segundo o vídeo que foi postado nas redes sociais do clube alvinegro, o ídolo vai usar a camisa de número 77, fazendo menção ao título paulista de 1977, quando venceu a Ponte Preta e quebrou um jejum que durava 23 anos. “E tem mais novidade, Fiel! Em seu retorno ao Timão, Jô vai carregar no manto o número que só quem é corintiano sabe o que representa”, postou o Twitter do clube.

O novo reforço assinou contrato até o fim de 2023 e se juntará ao elenco para a retomada das atividades prevista para o dia 1º de julho. Até a pausa do Paulistão, por conta do surto da Covid-19, o time de Parque São Jorge ocupa a terceira colocação do Grupo D, com 11 pontos.