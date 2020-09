Hamilton passa susto, mas garante pole no GP da Rússia

Tamanho do texto

Twitter Oficial/Marcedes-AMG F1 Hamilton quase ficou fora do Q3, mas entrou e cravou mais uma pole na temporada

Lewis Hamilton vai largar mais uma vez na pole position na temporada de Fórmula 1. Até aí nenhuma novidade. Mas neste sábado (26), em Sochi, o inglês da Mercedes passou susto e quase ficou fora do Q3, mas abriu volta no limite no Q2, garantindo lugar na parte decisiva da classificação para o Grande Prêmio da Rússia. O hexacampeão sobrou na etapa final e quebrou o recorde da pista ao cravar 1m31s304. Neste domingo, se vencer a corrida, Hamilton igualará o recorde de 91 vitórias de Michael Schumacher.

A primeira fila será completada com Max Vearstappen, da Red Bull Racing. Na última volta, o holandês cravou 1m31s867 e tomou lugar de Valtteri Bottas, da Mercedes, que errou na última tentativa e ficou em terceiro no grid. Sergio Pérez (Racing Point) e Daniel Ricciardo terminaram em quarto e quinto lugares, respectivamente.

Carlos Sainz Jr, da McLaren, Esteban Ocon, da Renault, Lando Norris, da McLaren, Pierre Gasly da AlphaTauri e Alexander Albon, da RBR completam as dez primeiras posições definidas no Q3.

O GP da Rússia de Fórmula 1 começa às 7h10 (MS) deste domingo (27), com transmissão ao vivo pela TV Globo.