Fortaleza goleou Altos e ficou com última vaga na semifinal da Copa do Nordeste

Leonardo Moreira/Fortaleza EC Fortaleza marcou quatro vezes no primeiro tempo e sacramentou a classificação com outro gol no segundo

A fase semifinal da Copa do Nordeste está completa. Neste domingo (21), o Fortaleza-CE conquistou a última vaga ao golear o Altos-PI por 5 a 0 e avançou para enfrentar o Sport-PE por lugar na decisão, com Bahia-BA e CRB-AL decidindo o outro finalista.

Na Arena Castelão, o Fortaleza contou com o apoio de seu torcedor e balançou as redes quatro vezes no primeiro tempo. Aos 28 minutos, Marinho abriu o placar, de pênalti. Kervin ampliou aos 36 minutos, Moisés aumentou aos 42 minutos e Kervin, novamente, fez o quarto nos acréscimos. Na segunda etapa, Yago Pikachu marcou o gol do 5 a 0 para o Tricolor cearense.

Semifinais

No duelo de Leões, Fortaleza e Sport têm duas e três conquistas, respectivamente. O Leão do Pici, campeão em 2019 e 2022, manterá o bom desempenho do futebol cearense, que tem um representante lutando pelo título desde 2019 - o Ceará disputou a final em 2020, 2021 e 2023. Já o Leão da Ilha do Retiro, vencedor em 1994, 2000 e 2014, pode chegar à sua oitava decisão. Além das temporadas em que se sagrou campeão, também esteve na briga em 2001, 2017, 2022 e 2023.

Entre as equipes semifinalistas, apenas o CRB ainda não levantou a taça da Copa dos Clássicos. A equipe alagoana pode voltar à decisão pela primeira vez desde 1994, quando foi vencida pelo Sport. A tarefa não será fácil, pois seu adversário, Bahia, pode se tornar o maior vencedor do torneio, com cinco títulos, se conquistá-lo nesta temporada, superando o tetracampeão e seu rival, Vitória.

A Diretoria de Competições da CBF divulgará em breve a tabela detalhada referente à semifinal da Copa do Nordeste, com as datas, locais e horários das partidas.