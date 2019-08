Flamengo faz 3 a 0 no Ceará e toma liderança do Brasileirão

Alexandre Vidal/CR Flamengo Espanhol Pablo Mari (4) marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo

O Campeonato Brasileiro ganhou um novo líder nesta 16ª rodada. Neste domingo (25), o Flamengo fez a sua parte e venceu o Ceará-CE, em Fortaleza, por 3 a 0, com direito à golaço de bicicleta de Arrascaeta para fechar a conta. O Mengão ainda contou com as derrotas do São Paulo para o Vasco por 2 a 0 e, principalmente, com o vacilo do ex-líder Santos, que chegou a abrir 3 a 0 sobre o Fortaleza e, no final, ficou no 3 a 3 em casa.

A classificação agora tem o Flamengo com 33 pontos, mesma pontuação do Santos, mas com vantagem no saldo de gols, segundo critério de desempate. Com 30 pontos cada, Palmeiras e São Paulo completam o G4. O Verdão fecha a rodada no dia 10 de setembro, jogando contra o Fluminense no Allianz Parque.

O Jogo

O Ceará iniciou bem a partida, pressionando bastante o Flamengo no Castelão. Durante alguns momentos, chegou a ter mais posse de bola que os cariocas. Mas, quem acabou aproveitando melhor as oportunidades foi o Rubro-Negro, abrindo 2 a 0. O primeiro gol saiu aos 21 minutos, depois que Renê cobrou lateral, Rodrigo Caio cabeceou para o meio da área, Berrío ajeitou de peito e Pablo Marí chegou batendo de primeira, sem chances para Diogo Silva. Mais tarde, aos 34, veio o segundo. Berrío invadiu a área, cruzou para Gabigol, que veio de trás, dominou e chutou forte. Foi o 12º gol do artilheiro do Brasileirão.

Na volta do intervalo, o Ceará tentou pressionar o Flamengo, que por sua vez se defendia bem lá atrás. Com 32 minutos, o Flamengo quase marcou o terceiro, quando Bruno Henrique ganhou na corrida pelo lado esquerdo, tocou para Arrascaeta, que rolou para Gabigol. O camisa 9 bateu cruzado, a bola tirou tinta da trave. O Vozão, enquanto isso, tentava abafar no ataque. Mas, os minutos finais do duelo no Castelão ainda reservaram uma linda pintura. Na marca dos 51 minutos, Rafinha cruzou da linha de fundo. Arrascaeta, de bicicleta, antes da marca do pênalti, fez um verdadeiro golaço, fechando o placar em 3 a 0 e selando a liderança rubro-negra.