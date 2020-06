Federação e clubes se reúnem para discutir volta do Estadual

Anderson Ramos/Capital News Dirigentes vão discutir se e quando o Campeonato Estadual pode retornar

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e os clubes que seguem na disputa do Campeonato Estadual vão reiniciar as conversas para discutir a retomada da competição. A entidade convocou representantes dos oito times classificados para as quartas de final para uma reunião extraordinária presencial na próxima quarta-feira (24) na sede da Federação, em Campo Grande.

Na nota, publicada no site oficial da entidade e assinada pelo presidente Francisco Cezário, o principal ponto a ser discutido é a possibilidade de reinicio do campeonato. “Tomada de decisão de provável data de retorno das atividades do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional – Série A – Edição 2020, obedecendo as deliberações das autoridades competentes para o assunto”, diz a publicação.

Não há ainda, porém, uma previsão de quando os jogos poderiam voltar a acontecer. “Temos conversado com os dirigentes e eles querem saber quando podem retornar. Então vamos nos reunir e ouvi-los, estudar as propostas que podem surgir", disse Marcos Tavares, vice-presidente e coordenador de competições da Federação.

Estadual

O Campeonato Sul-Mato-Grossense foi suspenso após a realização da primeira fase e antes do início das quartas de final. SE Pontaporanense e CE Nova Andradina não se classificaram e retornam à Série B.

Os confrontos das quartas de final foram definidos com Aquidauanense FC x Corumbaense FC com partida de volta no Estádio Noroeste; EC Águia Negra x Maracaju AC com jogo de volta em Rio Brilhante, SER Chapadão x Costa Rica EC com a volta no Estádio da SERC e Operário FC x EC Comercial com mando do jogo de volta do Galo.