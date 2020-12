Federação convoca clubes para disputa da Série B 2020

Anderson Ramos/Capital News ABC deve disputar o acesso para voltar à Série A

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) convocou times interessados em participar da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense para reunião do Conselho Arbitral para edição 2020. A competição que tradicionalmente acontece no fim do ano, por causa da pandemia da covid-19 acontecerá apenas entre janeiro e fevereiro de 2021, com conclusão dias antes do início da Série A, que deve começar dia 28 de fevereiro.

Segundo o documento, a competição é aberta para clubes interessados e aptos para disputa. Na lista clubes rebaixados nas últimas temporadas, como o Urso de Mundo Novo, União ABC e Novo, ambos de Campo Grande e Sete de Dourados, que pediu afastamento antes da Série A em 2020. A expectativa está pela participação do recém criado Dourados AC. Não há movimentação para o retorno de clubes tradicionais como o Ivinhema, Naviraiense, Misto de Três Lagos ou Ubiratan.

O campeonato deve acontecer de maneira enxuta, até pelo pouco espaço disponível no calendário, e define dois clubes para a Série A, vagas destinadas para o campeão e vice-campeão.