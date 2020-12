Cuiabá vence Operário e se firma no G4 da Série B

Twitter Oficial/Cuiabá EC Cuiabá abriu cinco pontos do Sampaio Corrêa, quinto colocado, que joga neste sábado

O Cuiabá-MT entra na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro na briga pelo acesso. Nesta sexta-feira (18), pela 30a rodada, o Dourado recebeu o Operário-PR e venceu por 2 a 0, gols marcados por Rafael Gava e Jenison. Com o resultado, o time mato-grossense chegou aos 50 pontos e se firma no G4, agora no terceiro lugar. Por outro lado, o Fantasma permanece na 12ª posição, com 38.

O jogo

A partida começou equilibrada na Arena Pantanal, mas o Cuiabá abriu o placar logo na primeira chegada de perigo. Aos dez minutos, Jimenez errou na saída de bola e ela caiu no pé de Rafael Gava, que soltou uma bomba da entrada da área - o chute ainda pegou no travessão antes de entrar. O Operário não se intimidou com o gol sofrido e teve duas boas chances de empatar. Aos 18, Fabiano chutou queimando a grama e mandou ao lado da baliza do Dourado. Depois, aos 28, Tomas Bastos carimbou o travessão em cobrança de falta.

Auremir respondeu pelo Cuiabá com arrancada aos 32 minutos que terminou em finalização por fora da rede. Na sequência, o Fantasma voltou ao ataque com Ricardo Bueno, que girou o corpo e rematou por cima da meta. Na reta final da primeira etapa, os dois times diminuíram o ritmo e o placar de 1 a 0 se manteve até o intervalo.

No segundo tempo, os paranaenses tiveram o controle da posse nos primeiros 20 minutos, mas pouco fizeram. E ao longo da etapa final, o Cuiabá se soltou. Nenê Bonilha finalizou livre aos 23, mas mandou para fora. Aos 27, em contra-ataque, Yago bateu cruzado e a bola entrou, mas foi marcado impedimento no lance. O Dourado ampliou aos 33 minutos, quando Yago partiu pela direita e achou Jenison, que rematou na saída do goleiro. Os visitantes ainda assustaram novamente em tentativa de Thomaz, defendida por João Carlos. No entanto, os mato-grossenses geriram o ritmo do confronto no fim e saíram com os três pontos.