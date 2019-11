Cuiabá vence líder Bragantino e mantém sonho do acesso à Série A

AssCom Dourado Felipe Marques, nos acréscimos, marcou o gol da vitória do Cuiabá sobre o líder da Série B

A possibilidade segue remota, mas o sonho do Cuiabá em disputar a Série A está renovada com uma vitória marcante. Nesta sexta-feira (1), pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Dourado recebeu o líder Bragantino-SP e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Toty e Felipe Marques, um em cada tempo. Sete pontos atrás do G4, o Cuiabá disputa seis jogos ou 18 pontos, para tentar o feito inédito.

A noite teve ainda vitória do Coritiba-PR e empate do Atlético-GO, respectivamente terceiro e quartos colocados e alvos diretos do Cuiabá pelo acesso.

Cuiabá

Na Arena Pantanal, o Bragantino, líder absoluto da competição e com acesso virtualmente garantido, até tentou controlar o jogo nos primeiros minutos, mas o Cuiabá aos poucos melhorou e teve as melhores chances e poderia ter aberto o placar aos 17 minutos, se Jean Patrick não tivesse desperdiçado um pênalti, acertando a trave. Sem desanimar, o Dourado continuou em cima e, aos 24, Toty abriu o placar. Alex Ruan soltou uma bomba de fora da área, carimbou o travessão e na sobra o lateral mandou para o fundo das redes.

No segundo tempo a partida ficou equilibrada e com poucas chances, mas nos acréscimos, o placar da vitória cuiabana foi consolidado. No último lance do jogo, o Bragantino foi para o tudo ou nada. Em cobrança de escanteio, o goleiro Júlio César foi para área adversária, mas quem aproveitou foi o Cuiabá. Felipe Marques saiu em velocidade e com o gol aberto sacramentou a vitória do time da casa por 2 a 0.

O resultado colocou o Cuiabá na décima posição, com 44 pontos. Já a equipe paulista segue no topo da tabela, com 62 pontos conquistados.

Ribeirão Preto

No Estádio Santa Cruz, o Botafogo-SP recebeu o Coritiba-PR e não deu sorte. O Coxa venceu por 1 a 0, gol do artilheiro Rodrigão ainda no primeiro tempo. Com o triunfo, o time paranaense chegou aos 52 pontos e pulou para a terceira posição. Já o Tricolor tem 44 pontos e caiu para a nona colocação.

Ponta Grossa

No Estádio Germano Krugger, Operário-PR e Atlético-GO ficaram no 1 a 1. Aos 19 do segundo tempo, Pedro Raul colocou o Dragão em vantagem. O empate veio aos 43, com Alisson. O Operário segue na oitava posição e soma agora 45 pontos. Enquanto Atlético tem 51 e caiu para a quarta colocação.