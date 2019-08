Cuiabá fica no zero com Criciúma e tem lugar no G4 da Série B ameaçado

AssCom Dourado Cuiabá não conseguiu furar retranca catarinense e perdeu chance de vitória em casa

O Cuaibá-MT está no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, mas provisoriamente. O Dourado recebeu o Criciúma-SC nesta sexta-feira (30) e ficou no empate em 0 a 0, perdendo a chance de se fixar na zona de acesso na rodada que abre o segundo turno, o que aconteceria em caso de vitória. Com o resultado, o Cuiabá chega aos 31 pontos e sobe para a quarta colocação. Para mantê-la, precisa que o Sport-PE seja derrotado pelo Oeste-SP, neste sábado (31), em Barueri. O Criciúma, com 22, ocupa a 14ª posição.

O Jogo

Jogando na Arena Pantanal e buscando lugar no G4, o Cuiabá teve o domínio do jogo durante os primeiros 45 minutos. Apesar disso, não conseguiu tirar o zero do placar. Logo aos sete, Júnior Todinho acertou um belo chute, mas Bruno Grassi fez grande defesa, impedindo o gol dos mandantes. Aos 29 minutos, Júnior Todinho chegou mais uma vez perto de marcar. O atacante aproveitou falha da defesa do Criciúma, mas finalizou na rede pelo lado de fora.

Na etapa derradeira, o Dourado permaneceu melhor na partida, pressionando, mas com dificuldades de furar a defesa do Tigre. Aos sete, Rodolfo aproveitou bom cruzamento de Toty, mas cabeceou a bola para fora. Aos 35, Júnior Todinho mandou uma bomba, mas Bruno Grassi fez boa defesa em dois tempos, segurando o placar zerado até o fim da partida.

Outros jogos

Nas outras duas partidas da 20ª rodada, também empates. Vitória-BA e Botafogo-SP terminaram iguais e sem gols em Salvador. No Estádio Dorival de Britto, em Curitiba, Paraná Clube-PR e Vila Nova-GO ficaram no 1 a 1. Com dois minutos de jogo, Guilherme Santos fez ótima jogada pela esquerda e encontrou Jenison na área. O camisa 9 subiu mais alto do que a defesa do Vila Nova e cabeceou para o fundo das redes, inaugurando o marcador a favor do Paraná. No entanto, a vantagem dos donos da casa caiu ainda no primeiro tempo.Aos 27 minutos, Romário fez jogada pelo lado esquerdo do ataque, cruzou para Gustavo Henrique, que bateu de primeira, empatando o jogo.