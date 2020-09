Cuiabá empata com Operário e vê liderança ameaçada na Série B

José Tramontin/OFEC Operário saiu na frente, mas o líder Cuiabá evitou a derrota no segundo tempo

A liderança do Cuiabá-MT na Série B do Campeonato Brasileiro passou a ser provisória. O Dourado foi à Ponta Grossa e ficou no empate com o Operário-PR em 1 a 1, gols de Jean para o time de casa no início do jogo e Felipe igualando no segundo tempo.

Com o ponto conquistado, o Cuiabá soma agora 22 na primeira posição, mas agora ameaçado pelo Paraná Clube-PR, com 20 e que ainda joga nesta 11ª rodada contra o Brasil-RS, em Pelotas, no sábado (26). Já o Fantasma aparece na sexta colocação, com 17 somados.

O jogo

Gol relâmpago do time da casa no Estádio Germano Krüger e primeiro tempo em vantagem no placar. Aos dois minutos, Jean Carlo recebeu no meio, avançou e arriscou de fora da área. A bola foi no cantinho, sem chance alguma para o goleiro João Carlos. O Fantasma seguiu pressionando ao decorrer da etapa, mas o Cuiabá se segurou e não tomou mais gols antes do intervalo.

Mas, na volta, o time mato-grossense mostrou reação logo aos quatro minutos, com Felipe aparecendo dentro da pequena área e mandando na boa para o fundo da redes. Mais tarde, o Fantasma ainda tentou ensaiar aquela pressão para não deixar escapar os três pontos em casa, mas a defesa do Cuiabá afastou o perigo e ajudou a garantir o Dourado na liderança da Série B.