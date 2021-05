Cuiabá empata com Juventude na estreia na Série A e demite treinador

AssCom Dourado Cuiabá fez seu primeiro jogo na Série A com empate em casa

O Campeonato Brasileiro 2021 começou com o duelo entre dois times que subiram da Série B ano passado e com que da inesperada de treinador. Neste sábado (29), em duelo disputado na Arena Pantanal, Cuiabá-MT e Juventude-RS estrearam na competição em um jogo movimentado e empate em 2 a 2.

O resultado chamou menos atenção do que o desdobramento após a partida, com o comunicado do time mato-grossense informando o desligamento do técnico Alberto Valentim, contratado no início da temporada e que ainda não havia perdido nenhuma partida. Sem justificar o motivo, boatos passaram a circular nas redes, como uma possível discussão entre o técnico e um dos jogadores nos vestiários após o jogo, o que foi negado pelo clube.

Gols

O jogo teve o primeiro gol aos 28 minutos do primeiro tempo, Jonathan Cafú tabelou com Clayson, invadiu a área e bateu para o fundo das redes anotando o primeiro gol da história do Cuiabá na Série A e também o primeiro gol da edição 2021 do Brasileirão. Com o placar aberto, o confronto ganhou em intensidade. E, aos 37, Rafael Gava quase anotou o segundo do time da casa.

Do outro lado, o Juventude apareceu para o jogo e precisou de apenas três minutos para virar o marcador. Em contra-ataque fulminante, Alyson achou Wescley na área, e o camisa 10 finalizou bonito para empatar a partida, aos 42. Na sequência, Matheus Peixoto recebeu cruzamento de Capixaba e pegou de primeira para fazer 2 a 1.

Depois do intervalo, o Dourado voltou a assustar com Anderson Conceição, aos oito, e Marllon, aos 12. Enquanto Chico chegou para o Ju, mas esbarrou no goleiro Walter. Tentando evitar a derrota em casa, a equipe auriverde tomou conta da posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio adversário.

Na marca dos 17, João Lucas tentou o chute de fora da área, mas mandou para fora. Os visitantes responderam na mesma moeda em finalização João Paulo. E, já aos 41 minutos, Guilherme Pato apareceu pela direita e cruzou na medida para Elton empatar o jogo para o Cuiabá e dar números finais à partida.