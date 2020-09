Cuiabá defende liderança isolada contra o Operário em Ponta Grossa

Twitter Oficial/Cuiabá EC Técnico Marcelo Chamusca tem elenco à disposição para jogo desta terça

Líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá-MT abre a 11ª rodada testando a sua capacidade de manter a posição. Nesta quarta-feira (22), às 19h (MS), o Dourado joga em Ponta Grossa contra o Operário-PR que está de olho em uma vaga no G4. Arbitragem será de Dewson Fernando Freitas da Silva, auxiliado por Hélcio Araújo Neves e Bárbara Roberta da Costa Loiola.

O Cuiabá faz uma campanha consistente da Segundona. Em dez jogos, a única derrota do time comandado pelo técnico Marcelo Chamusca, foi contra o Vitória-BA pelo placar de 4 a 2, no Barradão, em Salvador, pela oitava rodada. Em casa, o Dourado segue invicto no campeonato com dois empates e três vitórias. Essa campanha deixa o time mato-grossense com 21 pontos, na frente do Paraná Clube-PR, com 20 pontos, e da Ponte Preta-SP, com 18.

O Operário está fora do G4, mas quer virar a rodada na zona de acesso e para isso precisa da vitória. Nos dez jogos que disputou, venceu quatro, empatou outros quatro e perdeu duas vezes, somando 16 pontos, um a menos que Chapecoense-SC e América-MG, quarto e quinto colocados, respectivamente.

A rodada prossegue na próxima sexta-feira (25), com três partidas. Às 18h15 (MS), serão dois jogos: o Botafogo-SP vai receber o CRB-AL no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e a Chapecoense duela com o América-MG, na Arena Condá, em Chapecó. Às 20h30 (MS), Cruzeiro e Avaí-SC se enfrentam no Mineirão, em Belo Horizonte.