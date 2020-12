Cuiabá bate Botafogo e volta ao G4 da Série B

AssCom Dourado Elton entrou no segundo tempo para garantir a vitória do Cuiabá em casa

Depois de uma sequência oscilante de resultados, o Cuiabá-MT está de volta à zona de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. Pela 26ª rodada, neste sábado (5), o Dourado recebeu o Botafogo-SP e, com gols de Elton no segundo tempo, venceu por 2 a 0. Agora, a equipe mato-grossense está no quarto lugar, com 43 pontos. O Pantera chegou ao oitavo jogo sem ganhar e segue na 19ª colocação, com 20.

O Jogo

A etapa inicial na Arena Pantanal teve contrastes. O Botafogo chegou duas vezes em bolas pelo alto: primeiro em falta de Matheus Anjos espalmada pelo goleiro; depois, em cruzamento de Guilherme Romão que quase resultou em gol contra de Eduardo Kunde. No entanto, o Cuiabá teve a principal chance aos 31, quando Felipe Marques recebeu de Elvis e saiu cara a cara com Darley, mas chutou em cima do arqueiro.

Na etapa final, o time mato-grossense passou a atacar mais a partir de finalização de Felipe Marques aos 19 minutos, interrompida por grande defesa do arqueiro do Botafogo. Aos 21, Maxwell fez a bola passar raspando a trave. O Pantera respondeu em bomba de Rafinha, que assustou o goleiro cuiabano. Porém, aos 27, Elton, que havia acabado de entrar, soltou uma pancada de perna esquerda no ângulo e inaugurou o marcador para o Dourado. Foi dele também o segundo dos donos da casa, ao receber cruzamento de Yago aos 47 e testar livre para a rede.