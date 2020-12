Cruzeiro perde para Ponte Preta e vê retorno à Série A mais longe

Twitter Oficial/AA Ponte Preta Macaca, com vitória, se aproxima do G4 e deixa Cruzeiro em situação crítica

Vida complicada do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Pela 31ª rodada, nesta terça-feira (22), A Raposa foi a Campinas, saiu na frente com gol de Manoel no primeiro tempo, mas levou a virada no segundo, com Luisão e Bruno Rodrigues. A derrota faz o time mineiro se afastar ainda mais do acesso, nove pontos atrás do G4. No grupo de acesso, o Cuiabá-MT perdeu no Recife e vê posição ameaçada.

Campinas

Mesmo jogando no Estádio Moisés Lucarelli, o Cruzeiro criou as melhores oportunidades do primeiro tempo. Na primeira delas, Manoel apresentou o cartão de visitas mineiro, após cobrança de escanteio, e, de cabeça, fez 1 a 0. Na sequência, Machado cobrou falta com perigo e por pouco não marcou o segundo. Enquanto, aos 21, Pottker recebeu na direita, bateu cruzado e viu Apodi salvar a Macaca quase em cima da linha. Aos poucos, a Ponte equilibrou as ações, mas encontrou dificuldades para criar no ataque. E, já na marca dos 45, a Raposa voltou a assustar em finalização de Thiago, que parou em Ygor.

Já na etapa final, foi a vez da Ponte ter boa chance em arremate de Bruno Rodrigues, aos seis. Querendo o empate, o time da casa seguiu pressionando. Aos 20, Bruno Rodrigues tentou, mas Lucas França evitou o gol. No lance seguinte, Luizão pegou uma sobra de cruzamento e empatou o jogo. E não parou por aí. Bruno Rodrigues, aos 25, fez 2 a 1. Correndo atrás do prejuízo, o Cruzeiro assustou com Pottker e Giovanni, mas não conseguiu chegar a igualdade.

A vitória deixa a Ponte Preta momentaneamente na sexta posição, com 46 pontos e a três do G4. Enquanto a Raposa ocupa o 11º lugar, com 40 pontos.

Recife

Nos Aflitos, o Náutico foi melhor durante o primeiro tempo, mas não conseguiu converter as chances criadas. Mas na etapa final, chegou à vitória. Aos 12 minutos, Jean Carlos cobrou escanteio e Rafael Ribeiro testou firme para colocar o time da casa em vantagem. O segundo demorou, mas veio em cobrança de pênalti de Jean Carlos, aos 39. Placar final de 2 a 0 e mais três pontos na conta do Timbu.

Com o triunfo, o Náutico chegou aos 35 pontos e aparece na 16ª posição. Já o Dourado tem 50 pontos e é o terceiro colocado.