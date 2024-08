Coritiba vence a terceira seguida, mostra recuperação e mira as primeiras posições

Rogério Vidmantas

Capital News



Dido Henrique/Coritiba FC Bruno Melo (26) apareceu na área para, de cabeça, marcar o gol da vitória do Coxa em casa

Dois jogos nesta terça-feira (27) deram sequência à 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com vitória dos mandantes. Melhor para o Coritiba-PR que emplacou sua terceira vitória seguida e já começa a mirar a zona de acesso. O Brusque-SC também venceu, mas segue correndo perigo na degola. A rodada ainda tem Botafogo-SP contra o Guarani-SP, em Ribeirão Preto, mas a partida foi adiada e não tem nova data confirmada.

No Estádio Couto Pereira, o Coritiba recebeu o Avaí-SC, em confronto de dois times em franca recuperação, com duas vitórias, após uma série de tropeços. O Coxa foi melhor e venceu por 1 a 0. O gol do jogo foi marcado por Bruno Melo aos 16 minutos do segundo tempo. Lucas Ronier cobrou escanteio pela direita e o lateral subiu para desviar de cabeça. Com a vitória, o Coritiba chega aos 33 pontos, na oitava posição, logo atrás do adversário, com 34 pontos.

No Estádio da Ressacada, em Florianópolis, o Brusque, em situação complicada, recebeu o Sport-PE e atrapalhou a vida dos pernambucanos que buscavam reabilitação para encostar no G4. A vitória catarinense por 1 a 0 foi construída com gol de Diego Mathias, aos 41 minutos. O atacante ficou com sobra da disputa de bola com a zaga e, da linha da grande área, soltou a bomba no ângulo do goleiro, sem chance de defesa.

Agora com 22 pontos, o time quadricolor está na 18ª posição, três pontos a menos que o CRB-AL, o primeiro fora do Z4. Já o Sport, com a terceira derrota seguida, está estacionado com 32 pontos, na décima posição, porém com dois jogos a menos que os demais.