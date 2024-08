Corinthians perde em Caxias do Sul e terá que reverter prejuízo em casa

Copa do Brasil

Rogério Vidmantas

Capital News



Fernando Alves/EC Juventude Carillo (79) marcou o primeiro gol da vitória do Juventude no Alfredo Jaconi

O Corinthians vai precisar reverter o prejuízo se quiser avançar na Copa do Brasil. Na rodada de ida das quartas de final, nesta quinta-feira (29), o Timão visitou o Juventude em Caxias do Sul e foi batido por 2 a 1. Carillo e Danilo marcaram para o time gaúcho e Gustavo Henrique, já nos acréscimos, diminuiu a diferença.

Os dois times voltam a se enfrentar no dia 11 de setembro, às 20h (MS), na Neo Química Arena, e o Corinthians tem a obrigação da vitória. Se for por dois gols avança direto e se for pela diferença mínima, leva a disputa para os pênaltis. Para o Juventude, basta um empate para ser semifinalista.

Gols

No Estádio Alfredo Jaconi, a partida não teve gols, apesar do maior volume de jogo do Juventude que obrigou o goleiro Hugo Souza trabalhar nos primeiros 45 minutos. O goleiro pegou os chutes à queima roupa de Lucas Barbosa e Carillo. Na reta final, aos 43 minutos, o jogo foi interrompido após alguns refletores apagarem. Quando retornou, depois de 20 minutos, os times apenas aguardaram a ida ao intervalo.

O Corinthians voltou para a segunda etapa com o esquema de 3-5-2 e ganhou mais mobilidade ofensiva. Coronado cruzou para Yuri Alberto que cabeceou firme e Gabriel fez boa defesa. Quando estava melhor em campo, uma bola espirrada na área sobrou para Carrilo abrir o placar para o Juventude, aos 21 minutos.

O gol desorganizou o Corinthians, que não conseguia mais incomodar a defesa gaúcha. Na reta final, após desvio na primeira trave, a bola sobrou para Danilo Boza, que ampliou para o Juventude, aos 41. Já nos acréscimos, Garro cobrou escanteio e Gustavo Henrique cabeceou firme para manter o Corinthians vivo na Copa do Brasil.

Outro Jogo

