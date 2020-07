Copa do Mundo Catar 2022 terá primeira fase mais curta

Fifa.com Estádio Lusail vai receber o jogo que apontará o campeão do mundo em 2022

A Copa do Mundo Catar 2022 terá uma primeira fase mais curta que as anteriores. Isso segundo o calendário da competição divulgado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) nesta quarta-feira (15). A abertura acontece no dia 21 de novembro e a decisão no dia 18 de dezembro. A competição será disputada no fim do ano pela primeira vez por causa das condições climáticas do Oriente Médio.

De acordo com a previsão de datas o número de jogos por dia na fase de grupos aumentou de três para quatro. Desta forma, teremos todas as partidas desta primeira etapa em 12 dias, com previsão de quatro horários diferentes preestabelecidos: 6h, 9h, 12h e 15h (MS). A Fifa, porém, admite fazer alteração após o sorteio final, que deverá acontecer em março, no mesmo ano do evento.

Segundo comunicado da entidade, “uma vez que os jogos sejam conhecidos, será discutida a possibilidade de proporcionar um horário de partida mais benéfico para o público em casa, ou mesmo para os torcedores no Catar em relação à alocação do estádio. Essa flexibilidade adicional é possível sem afetar nenhum aspecto técnico, já que todos os estádios estão localizados em um raio compacto e o clima é perfeito nessa época do ano no Catar, seja em qualquer horário do dia. Além disso, isso potencialmente dará aos fãs a oportunidade de assistir a mais de uma partida por dia durante a fase de grupos”.

Abertura e final

Também foram definidos os jogos de abertura e a decisão. A estreia envolvendo os anfitriões será no estádio Al Bayt, com capacidade total de 60 mil espectadores. A arena leva o nome e a forma das tendas tradicionais usadas pelos povos nômades na região do Golfo.

Já o campeão do mundo de 2022 será conhecido no estádio Lusail, com capacidade total de 80 mil torcedores. O estádio conta com formas decorativas de tigelas encontradas em todos os países de origem árabe.