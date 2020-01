Comissão Técnica da Seleção observa jogadores da Premier League

Lucas Figueiredo/CBF Comissão Técnica da Seleção vai observar jogadores na Europa entre janeiro e fevereiro

A Seleção Brasileira volta a campo apenas em março, abrindo as Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2022, contra Bolívia e Peru. Apesar disso, o trabalho da Comissão Técnica já começou neste ano no período de pré-convocação. Sem jogos no Brasil, o foco das observações nos próximos dias serão jogos na Europa, mais precisamente na Inglaterra.

Os auxiliares César Sampaio e Matheus Bachi assistirão in loco a três partidas da Premier League. Começa neste sábado (18) com Manchester City x Crystal Palace. No domingo (19) acompanham Liverpool x Manchester United e encerram o giro na terça-feira (21) com o jogo entre Chelsea x Arsenal.

De acordo com Sampaio, essas observações são mais precisas. “Você consegue analisar o comportamento dele [jogador] quando a equipe tem ou não a posse de bola, como ele reage nas mais diversas situações. É um monitoramento mais completo do que fazer apenas por vídeo e sem dúvidas traz mais respostas para nossas dúvidas quando decidimos a convocação”, explica ao auxiliar.

O coordenador de seleções, Juninho Paulista, o técnico Tite e os outros integrantes da Comissão Técnica farão outro período de observações pela Europa em fevereiro.