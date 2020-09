Com três de Keno, Atlético vence Grêmio e amplia vantagem na liderança

Tamanho do texto

Twitter Oficial/CAM Atlético contou com empate entre Inter e São Paulo para abrir três pontos de vantagem na ponta

O Campeonato Brasileiro segue sem ninguém na frente do Atlético-MG. Em Belo Horizonte, pela 12ª rodada, neste sábado, o líder recebeu o Grêmio e, com três gols de Keno, venceu por 3 a 1, com Isaque descontando para os gaúchos.

A vitória levou o Galo para 24 pontos e a vantagem aumentou com o empate entre Internacional e São Paulo, respectivamente segundo e terceiro colocados com 21 e 20 pontos. Já o Tricolor Gaúcho caiu para 13º, com 13 pontos em 11 jogos disputados.

O jogo

O Atlético foi superior e dominou o primeiro tempo no Estádio do Mineirão. Não à toa, foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. Aos dez minutos, Keno recebeu de Savarino e mandou o chute. Paulo Victor fez a defesa, mas a bola já havia passado da linha, confirmando o gol que abriu o placar. A única grande oportunidade do Tricolor empatar surgiu aos 42 minutos, quando Robinho cobrou falta colocado e Everson se esticou todo para espalmar.

O duelo voltou quente no segundo tempo. Logo aos cinco minutos, Keno recebeu na meia esquerda, cortou a marcação e soltou a bomba. A bola desviou em David Braz e tirou Paulo Victor da jogada, ampliando. O Grêmio ainda tentou ensaiar uma reação. Aos nove, Robinho cobrou escanteio, a bola vai para Isaque e morre dentro do gol do Galo. Mas Keno tinha gás para mais um gol. Após um lançamento espetacular do goleiro Everson, Keno invadiu a área e fez o terceiro dele, dando números finais ao placar de 3 a 1.