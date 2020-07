Com recorde da pista, Lewis Hamilton crava 90ª pole da carreira

Twitter Oficial/Mercedes-AMG F1 Lewis Hamilton larga na frente pela 90ª vez na carreira

Não teve chuva e não teve surpresas no treino de classificação para o GP da Hungria de Fórmula 1. Sem adversários, a Mercedes dominou e larga na frente na terceira prova da temporada, com Lewis Hamilton cravando a pole position pela 90ª vez na carreira, único piloto da história a atingir essa marca. A Racing Point colocou seus dois pilotos para completar as quatro primeiras posições. A corrida, no circuito de Hungaroring, em Mogyoród, será disputada neste domingo (19), com largada às 9h10 (MS) e transmissão pela TV Globo.

A pole de Hamilton veio em grande estilo. Com mais um desempenho fora do comum, o inglês hexacampeão da categoria quebrou o recorde da pista de Hungaroring e fez 1m13s447 na última volta, deixando o companheiro de equipe Valtteri Bottas, líder do campeonato, em segundo lugar, 0s107 atrás. Em seguida, Lance Stroll cravou o terceiro tempo e voltou a ficar entre os primeiros três anos depois do segundo tempo no GP da Itália, em 2017. Seu companheiro de equipe, Sérgio Perez, veio em seguida.

Repetindo a melhora já mostrada nos treinos livres, a Ferrari ocupa a terceira fila com Sebastian Vettel fazendo o quinto tempo, à frente de Charles Leclerc. Completaram os dez primeiros colocados, da sétima à décima colocações, Max Verstappen (RBR), Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz Jr. (McLaren) e Pierre Gasly (AlphaTauri).

Classificação

Com duas corridas disputadas até agora, ambas na Áustria, a temporada de F1 tem domínio das Mercedes, mas com Lewis Hamilton em segundo. Valtteri Botas lidera com 43 pontos, seis a mais que o inglês. Lando Norris, da McLaren, é terceiro com 26 pontos, seguido por Leclerc com 18, Sergio Perez com 16 e Max Verstappen, da Red Bull, com 15 pontos.