Com golaço de Scarpa, Palmeiras sai na frente do Grêmio na Libertadores

Agência Palmeiras Gustavo Scarpa, com um golaço no primeiro tempo, decretou a vitória verde em Porto Alegre

O Palmeiras saiu na frente no primeiro duelo brasileiro por uma das vagas nas semifinais da Copa Libertadores. Enfrentando o Grêmio, em Porto Alegra, na rodada de ida das quartas de final, o Verdão venceu pela vantagem mínima graças a um golaço do meio-campista Gustavo Scarpa.

A equipe paulista agora pode até empatar no jogo da volta, que será disputado no estádio do Pacaembu, para avançar de fase. Ao Tricolor resta ganhar por dois gols de vantagem ou mesmo vitória simples, desde marque pelo menos duas vezes, para avançar.

Apesar de atuar na Arena do Grêmio, o Palmeiras reencontrou um bom futebol e conseguiu segurar o ímpeto dos mandantes. Aos 31 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta ensaiada, Gustavo Scarpa acertou um belíssimo chute, no ângulo do goleiro Paulo Victor, abrindo o marcador. Depois disso o Grêmio pouco incomodou para justificar o empate.

Na etapa final, o Verdão voltou melhor e teve duas chances para ampliar com Dudu, uma acertando a trava de Paulo Victor. Aos 31 minutos, o volante Felipe Melo ainda recebeu o cartão vermelho e deixou os visitantes com um a menos. Mas nada que pudesse evitar o triunfo do time comandado por Luiz Felipe Scolari.

Nada ganho

Na saída do gramado, Scarpa fez questão de ressaltar que a comemoração dos jogadores alviverdes não pode se estender, apesar da vantagem obtida. “Não tem nada ganho, a alegria acaba hoje. O resultado é excelente, mas não tem nada ganho”, disse o camisa 14, que se tornou um dos artilheiros da Libertadores de 2019, com seis gols marcados.

Pelo lado tricolor, o garoto Jean Pyerre analisou o que o Grêmio precisa melhorar para conseguir reverter a vantagem em São Paulo, no jogo da volta. O jogador ainda fez questão de ratificar que a equipe gaúcha tem totais condições de avançar de fase. “Faltou a gente ser eficiente mais um pouco. Ali na frente, a gente teve inúmeras chances. A gente tem que trabalhar em cima disso para buscar um gol lá. O Grêmio está sempre vivo em todas as competições”, disse.