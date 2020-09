Com dois empates, Águia Negra está fora da zona de classificação na Série D

Franz Mendes Águia Negra precisa da primeira vitória para entrar no G4 do Grupo A5

O EC Águia Negra ainda não perdeu na Série D do Campeonato Brasileiro. O problema é que o time de Rio Brilhante também não venceu. Depois do empate sem gols com o União-MT na primeira rodada, neste sábado (26), no primeiro jogo em casa, o Águia ficou no 2 a 2 com o Real Noroeste-ES e, com os dois pontos acumulados, ficou fora da zona de classificação do Grupo A5.

Nas outras partidas da chave no fim de semana, o Vitória-ES perdeu para a Aparecidense-GO por 1 a 0, o Goianésia-GO fez 3 a 1 no União e o Operário VG-MT perdeu para o Goiânia-GO por 2 a 0. Esses resultados colocam o Goianésia na frente com seis pontos, seguido pelo Real Noroeste com quatro, Goiânia e Aparecidense, ambos com três, fechando a zona de classificação. Operário VG, também com três, é o quinto e só na sexta aparece o Águia Negra, com dois pontos.

Próxima rodada

Para buscar a primeira vitória, o técnico Gelson Conte não terá tempo para treinar e ajustar o time. A terceira rodada acontece já nesta quarta-feira (30) e o Águia vai enfrentar o líder do grupo fora de casa. O jogo será no Estádio Waldeir Oliveira, às 18h (MS) e a missão é quebrar a sequência de 100% de aproveitamento do adversário.

Nos outros jogos, a Aparecidense recebe o Goiânia, o União joga em casa contra o Vitória e o Operário VG enfrenta o Real Noroeste, que saiu de Rio Brilhante direto para Cuiabá.