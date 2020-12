Clubes definem Estadual 2021 com hexagonal final

Anderson Ramos/Capital News Federação e Clubes se reuniram em Campo Grande

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2021 começou a ser formatado nesta segunda-feira (21). Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e clubes aptos para a disputa se reuniram nesta segunda-feira (21) na sede da entidade para discutir detalhes da competição que, por causa do atraso no calendário de 2020, deve ter a primeira rodada no último fim de semana de fevereiro e seguir até o fim de maio, segundo calendário da CBF. Na próxima edição, em vez dos confrontos eliminatórios até a decisão, o campeonato terminará com um hexagonal final.

A reunião foi comandada pelo presidente da Federação, Francisco Cezário, e pelo vice e coordenador de competições, Marcos Tavares. Entre os clubes, enviaram representantes Operário FC e EC Comercial, ambos de Campo Grande, Costa Rica EC, SER Chapadão, Aquidauanense FC e EC Águia Negra. Outras duas vagas seriam do Corumbaense FC e do Maracaju AC, mas ambos foram punidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) por terem abandonado o Estadual após a paralização. Outros dois lugares estão reservados para campeão e vice da Série B.

Mudança

Anderson Ramos/Capital News Cezário e Tavares comandaram o Arbitral nesta segunda

Depois de discussões que começaram após o almoço e foram até a noite, os clubes optaram por uma forma diferente após a primeira fase. O campeonato agora vai terminar com um hexagonal final, com os classificados se enfrentando em turno e returno e o clube que pontuar mais garante o título. Até esse ano, o campeonato terminava com fases de quartas de final, semifinal e decisão.

Na fase de classificação, os dez times são divididos em dois grupos de cinco cada lado. Jogos em turno e retorno, avançam para o hexagonal os três melhores de cada chave e o último colocado de cada lado é rebaixado.

Grupos

Os seis clubes já garantidos foram divididos entre os dois grupos. No A estão Comercial, Serc e Costa Rica. No B estão Operário, Águia Negra e Aquidauanense. Com a punição à Corumbaense e Maracaju, além do campeão e vice, outros dois times da Série B devem ganhar vaga na primeira divisão, completando assim os dez times previstos no regulamento.

Com a divisão das chaves, caso Operário ou Comercial não avancem para o hexagonal, o clássico Comerário não vai acontecer, já que não se enfrentam na primeira fase.