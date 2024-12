Charles de Almeida será técnico do Corumbaense para o Estadual 2025

Elaine Oliveira

Capital News



Arquivo Pessoal Treinador Charles de Almeida foi confirmado pela diretoria do Corumbaense em 2024

O Corumbaense já definiu seu treinador para o Campeonato Sul-Mato-Grossense, que começa em janeiro. O escolhido é Charles de Almeida, 59 anos, com atuação nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. É a primeira vez que o profissional irá trabalhar com clubes de Mato Grosso do Sul.

Segundo postagem nas redes sociais do clube anunciou, na última terça-feira (24), Charles de Almeida “possui licença A e PRO da CBF Academy e atualmente cursa a licença A da ATFA. É graduado em Educação Física com pós em ciências do futebol. Foi campeão capixaba nas Séries A e B em 2018 e tem passagens marcantes pelo Macaé-RJ. Já disputou entre tantos campeonatos a Série D do Campeonato Brasileiro e o Carioca da Série A”.

O novo técnico do Corumbaense comandou diversos clubes capixabas, como o Serra, Rio Branco, Vitória, Atlético Itapemirim e o Estrela do Norte, o último em 2023. No Rio de Janeiro, além do Macaé, trabalhou também no Campos.

Com a definição do técnico, a diretoria do Corumbaense trabalha na montagem do elenco que deve iniciar os treinos no começo de janeiro. A estreia do Carijó da Avenida no Campeonato Estadual acontece fora de casa, contra o Naviraiense, no dia 19 de janeiro.

A primeira rodada tem ainda dois jogos no dia 18: Aquidauanense x Ivinhema e Operário x Águia Negra. No dia 19 são mais duas partidas: Portuguesa x DAC e Costa Rica x Coxim.