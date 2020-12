CBF divulga tabela da Copa Verde com Águia Negra e Aquidauanense

Tamanho do texto

Franz Mendes Águia Negra enfrenta o Sinop em partida única no Mato Grosso em janeiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os confrontos e as datas de jogos da Copa Verde 2020. Por causa da pandemia da covid-19, o torneio regional que envolve clubes das regiões Centro-Oeste, Norte e do Espírito Santos, acontece entre os meses janeiro e fevereiro e uma fórmula mais enxuta com confronto eliminatório em jogo único nas duas primeiras fases.

Os representantes de Mato Grosso do Sul são os finalistas do Campeonato Estadual de 2019, EC Águia Negra e Aquidauanense FC e vão jogar como visitantes na primeira fase, entre os dias 20 e 21 de janeiro. O Azulão enfrenta a Aparecidense-GO em Aparecida de Goiânia enquanto o time de Rio Brilhante vai ao Mato Grosso jogar contra o Sinop. O vencedor avança e, em caso de empate, a disputa termina nos pênaltis.

Segundo a tabela básica da Copa Verde, se o Aquidauanense avançar, joga contra o Cuiabá-MT na segunda fase, partida na Arena Pantanal. O Águia Negra, chegando na segunda fase, joga contra o Atlético-GO, em Goiânia. Esses jogos seriam entre os dias 23 e 24 de janeiro.

As fases de quartas de final, semifinal e a decisão acontecem em confrontos de ida e volta. Os jogos que apontam o campeão acontecem entre nos dias 21 e 24 de fevereiro. A equipe que conquistar o título garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, com cota garantida de R$ 2,4 milhões.