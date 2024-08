Campeonato Estadual Feminino começa em outubro com nove clubes

Rogério Vidmantas

Ida Garcia/FFMS Encontro definiu os detalhes da competição que começa em outubro

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) reuniu, nesta terça-feira (20), os representantes dos clubes que vão disputar o Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino. A competição deve ser disputada por nove equipes de sete municípios diferentes e garante, ao campeão, vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro.

A reunião técnico-administrativa aconteceu na Casa do Futebol, sede da entidade em Campo Grande, e foi comandada pelo presidente interino, Estevão Petrallás, e pelo diretor de competições, Marco Tavares.

Além do Operário FC, atual campeão, o Estadual Feminino tem vagas confirmadas de Comercial, Portuguesa e Cefac/Esquerdinha, todos de Campo Grande; Seinter de Dois Irmãos do Buriti, Costa Rica, Corumbaense, São Gabriel e Aquidauanense. Ao todo, a competição deve movimentar em torno de 270 jogadoras e até 60 membros de comissões técnicas.

Formato

Os clubes foram divididos em três grupos e se enfrentam em turno e returno na primeira fase, que começa no dia 12 de outubro. Os primeiros colocados de cada chave e mais uma equipe pelo índice técnico avançam para semifinal, que acontece em jogos de ida e volta. A decisão do título acontece em jogo único, dia 7 de dezembro.

Presidente do Comercial, Cláudio Barbosa acredita em uma competição de excelência. “Acredito que vai ser um campeonato bem competitivo, bacana para se jogar, com o incentivo tanto da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul quanto do Governo do Estado. Acho que vai ser um campeonato de excelência, nunca teve tantas equipes assim de qualidade, tanto o Operário, quanto o Comercial estão se reforçando. Então eu acredito que vai ser uma grande competição”, disse.

Estevão Petrallás ressaltou a importância da competição, com novos clubes e a movimentação de quase 300 atletas, com suporte da Fundesporte. “Nós estamos cada vez mais aumentando o número de participantes. Já foram seis, sete e agora são nove clubes na disputa do Estadual Feminino, envolvendo torcedores de sete municípios. As novidades são Costa Rica e São Gabriel que agora chegam também ao futebol feminino sul-mato-grossense e os torcedores dessas cidades também vão entender como a modalidade é importante para o esporte do Estado e o trabalho da Federação é o de fomentar a competição, com apoio do Governo do Estado”.