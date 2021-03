Brasil estreia na Copa América contra a Venezuela

Lucas Figueiredo/CBF Seleção Brasileira faz quatro jogos na primeira fase, disputada na Colômbia

A Conmebol divulgou, nesta segunda feira (15), em seu site oficial, a tabela da Copa América 2021. A competição, com sede na Argentina e na Colômbia, conta com as dez seleções sul-americanas e se estende do dia 13 de junho até o dia 10 de julho. Atual campeão do torneio, o Brasil estreia diante da Venezuela, no dia 14 de julho, em Medelín, na Colômbia.

No Grupo B, juntamente com Equador, Peru, Colômbia e Venezuela, a Seleção Brasileira jogará todos seus compromissos da Fase de Grupos da Copa América 2021 na Colômbia. O Grupo A será disputado na Argentina e, além da seleção da casa, conta com Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.

Fórmula de Disputa

Separados em dois grupos de cinco componentes cada, os quatro melhores classificados de cada chave na Fase de Grupos avançam para disputar a fase quartas de finais. Em sistema mata-mata, os vencedores dos confrontos eliminatórios disputam as semifinais e final do campeonato. Sendo assim, os finalistas jogarão, ao todo, sete partidas na Copa América.

Jogos da Primeira Fase

Depois de enfrentar a Venezuela na estreia, o Brasil joga no dia 18 de junho contra o Peru em Cali. Na terceira rodada o adversário será a Colômbia, dia 24, em Barranquila e a Seleção Brasileira encerra a primeira fase no dia 28, em Bogotá, contra o Equador.