Botafogo segura empate com Palmeiras e avança na Libertadores

Rogério Vidmantas

Capital News



Agência Palmeiras Fogão abriu dois de vantagem, quase levou virada no fim, mas segurou a vaga nas quartas de final

No segundo duelo doméstico das oitavas de final da Copa Libertadores, deu Botafogo. Em uma partida cheia de emoção no fim, Palmeiras e Botafogo empataram em 2 a 2 em São Paulo, nesta quarta-feira (21) pela rodada de volta. Igor Jesus e Savarino marcaram para o Fogão e Flaco López e Rony empataram para o time verde.

Como venceu na ida por 2 a 1, o Glorioso avança de fase e aguarda o classificado entre São Paulo e Nacional-URU que se enfrentam nesta quinta (22), no Morumbis. O jogo de ida terminou empatado e agora o vencedor se classifica, enquanto novo placar igual leva disputa para os pênaltis.

Gols

O primeiro tempo no Allianz Parque foi bastante equilibrado, tanto que as duas equipes tiveram chances claras de abrir o placar. Logo aos quatro minutos, Savarino acertou um chute na trave, perdendo ótima oportunidade para o Botafogo. Já aos 23, Flaco López cabeceou com muito perigo, mas o duelo foi mesmo para o intervalo zerado.

Nos primeiros minutos do segundo tempo, só deu Botafogo. Abriu o placar aos dez minutos com Igor Jesus. O atacante recebeu um toque açucarado de Savarino na área e finalizou para o fundo da rede. Já aos 17, o próprio Savarino deixou a sua marca quando ficou cara-cara com Weverton.

Mas, nos minutos finais, o Palmeiras não se abateu e por muito pouco, não levou a decisão para os pênaltis. Descontou aos 40 com Flaco López, de cabeça. Empatou aos 43 com Rony, também escorando um cruzamento. Já nos acréscimos, chegou a marcar com Gustavo Gómez, mas o árbitro invalidou o gol por conta de um toque de mão. No último lance, em cobrança de falta de Gabriel Menino, a bola explodiu no travessão do goleiro John, estático no lance. Por isso, o duelo terminou no empate por 2 a 2.