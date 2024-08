Bahia e Flamengo abrem confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil

Rogério Vidmantas

Letícia Martins/EC Bahia Bahia e Flamengo se enfrentam às 20h30, na Fonte Nova, em Salvador

A fase de quartas de final da Copa do Brasil começa nesta quarta-feira (28) com duas partidas. Pela rodada de ida, às 20h30 (MS), jogam São Paulo e Atlético Mineiro e ainda Bahia contra o Flamengo. Os dois jogos terão transmissão ao vivo pela Rede Globo, SporTV. e Premiere.

Atual campeão, o Tricolor Paulista encara o Galo no MorumBIS, em São Paulo, e o Rubro-Negro carioca, vice-campeão em 2023, visita o Esquadrão de Aço, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Com duas torcidas de massa, a expectativa é por arquibancadas lotadas e pulsantes para incentivar seus times a avançar na competição mais inclusiva do país.

Os outros dois confrontos acontecerão nesta quinta-feira (29), ambos às 19h (MS). O Vasco da Gama busca sair na frente contra o Athletico Paranaense, em São Januário, no Rio de Janeiro. O Cruzmaltino conta com o faro de gol de Vegetti, artilheiro da Copa do Brasil, com cinco gols. Já o Furacão tem sido competitivo a cada edição do torneio. Inclusive, eles disputaram os três pontos pelo Brasileirão Betano nesta segunda-feira (26). O Vasco ganhou, de virada, por 2 a 1, em São Januário.

Juventude e Corinthians duelam no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Adversários, jaconeros e corinthianos garantiram a classificação fora de casa. O Papo eliminou o Fluminense no Maracanã, enquanto o Timão passou pelo Grêmio nos pênaltis, no Couto Pereira, em Curitiba.

As classificações serão decididas após a Data Fifa, nos dias 11 e 12 de setembro. Na primeira data, enfrentam-se Corinthians e Juventude, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 20h, e Athletico-PR e Vasco, na Ligga Arena, em Curitiba, às 20h30. No dia seguinte, Flamengo e Bahia brigam pela vaga, no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 20h45, mesmo horário em que o Galo recebe o São Paulo, na Arena MRV, em Belo Horizonte.