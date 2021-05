Aquidauanense é goleado pelo Rio Branco e fica longe de avançar na Série D

Tamanho do texto

Vinicius Eduardo Photo Azulão foi presa fácil para o time capixaba e ficou longe da possibilidade de estar na fase de grupos

O Aquidauanense FC vai ficando mais uma vez na fase preliminar da Série D do Campeonato Brasileiro. Pela rodada de ida, nesta quarta-feira (26), o Azulão recebeu o Rio Branco-ES e, mesmo no Estádio Noroeste, foi goleado por 4 a 1, precisando de um resultado improvável na partida de volta, no domingo (30), em Cariacica, para chegar à fase de grupos.

Com a vitória, o time capixaba pode até perder por dois gols de desvantagem, que se classifica. O time sul-mato-grossense precisa vencer por quatro gols de vantagem ou pelo menos três para levar a disputa para a disputa de pênaltis.

Gols

O Rio Branco, do técnico Cláudio Roberto, campeão pelo Águia Negra e pelo CENE, foi melhor durante todo o primeiro tempo e abriu boa vantagem antes do intervalo. Aos nove minutos, Giovane aproveitou uma bola na área que a zaga do Azulão tentou afastar duas vezes sem sucesso, girou sobre o marcador e bateu cruzado, para fazer 1 a 0. Aos 15, Erick aproveitou cruzamento da esquerda e cochilo na marcação adversária, para completar e ampliar a vantagem para 2 a 0.

O Aquidauanense ensaiou reação aos 26 minutos. Juninho recebeu próximo à área e deu um lençol no zagueiro, mas foi derrubado na passagem. Na cobrança da falta frontal, Júlio César acertou o canto baixo do goleiro André, diminuindo o prejuízo. Mas a esperança azul durou pouco. Aos 35, em lançamento longo, Erick entrou livre e tocou na saída de Zé Augusto, fechando o primeiro tempo em 3 a 1.

Com a vantagem, o Rio Branco aproveitou a etapa final para controlar o jogo e, mesmo assim, chegou ao gol que decretou a goleada e definiu o placar. Diego recebeu a bola na linha do meio campo e, na velocidade, chegou à área com uma série de dribles, deixando quatro marcadores para trás. De frente para o goleiro, rolou para Vinicius apenas completar para o gol vazio, fazendo 4 a 1 Rio Branco.