Após três empates, Palmeiras vence Ceará e se garante no G4

Agência Palmeiras Palmeiras teve dificuldades com o Ceará, mas conseguiu marcar gol da vitória na segunda etapa

Depois de três empates, o Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Pela 13ª rodada, neste sábado (3), o Verdão recebeu o Ceará-CE, em São Paulo, e fez 2 a 1, gols de Raphael Veiga e William, com Eduardo Brock descontando para os cearenses.

A vitória leva o Palmeiras provisoriamente para a terceira posição, com 22 pontos, torcendo para tropeço do São Paulo na rodada. O Ceará, por outro lado, tem 14 pontos e ocupa a 12ª posição.

O jogo

Partida movimentada no Allianz Parque. O Palmeiras teve mais a posse de bola e largou na frente logo aos nove minutos. Wesley recebeu na esquerda, invadiu a área e arriscou o chute, Fernando Prass defendeu e no rebote Raphael Veiga desviou para o gol vazio, fazendo 1 a 0. Do outro lado, o Ceará apostava nos contra-ataques, mas foi na bola parada que os visitantes chegaram ao empate. Após cobrança de escanteio, Eduardo Brock subiu livre para estufar as redes. Tentando o segundo, o Verdão levou perigo principalmente com Patrick de Paula. Enquanto nos minutos finais, Wescley teve boa chance para o Vozão.

O Alviverde voltou para a etapa complementar disposto a retomar a vantagem. Aos dois, Bruno Henrique errou o alvo. Na sequência, Wesley, Gustavo Scarpa e Ramires param em Fernando Prass. O Ceará teve uma única chance aos 31 com Rafael Sóbis, mas Weverton salvou o Palmeiras. Até que, aos 36, os donos da casa voltaram ao ataque e Willian aproveitou uma sobra já dentro da área para fazer 2 a 1. Os donos da casa quase fizeram mais um em lances seguidos de Wesley. A primeira tentativa carimbou a trave e na segunda novamente o goleiro alvinegro fez grande defesa.